凝聚共識 司改總結會議今登場

2017-08-12

〔記者李欣芳、黃欣柏、吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議總結會議今天登場，據透露，蔡英文總統將在總結回應時親自宣示政府推動司改的決心。至於推動人民參與司法制度的問題，將交由司法院研擬配套修法，儘速讓「國民法官」走入法庭。

司改國是會議分組會議四月曾決議，總統可政治任命終審法院法官，引發質疑，今天總結會議可望通過東吳大學副教授陳俊宏等人提案，終審法院法官由司法院長提出應任人選的兩倍，由遴選委員會選出應任人選，交由總統做「形式任命」，以化解外界疑慮。

至於台灣未來應該採行陪審制、參審制或其他模式，司改國是會議副執行秘書林峯正表示，關於人民參與審判應採取何種制度，在國是會議分組會議並未做成決議，將交由司法院參酌各國的實施經驗與台灣國情，研議相關的修法。

聚焦十二項重點議題

司改國是會議總結會議今在總統府召開，除一○一位國是會議委員參加，並邀請五院正副院長、主要政黨黨主席及立法院黨團總召與會，會議預計從上午九時進行至下午六時，全程透過網路直播，會後預定由林峯正召開記者會向外界說明。

目前已歸納出包括推動人民參與司法制度等十二大項重點議題，並有委員提出五個修正案盼修正分組決議，包括最高法院法官選任（兩案）、專業法官證照認證、監所管理員勞動條件、警察的辦案績效與司法連動的檢討四個方向。

總統府發言人林鶴明表示，政府已公布「分組會議決議歸納說明」，希望有助於總結會議的討論，這樣的處理著眼於社會大眾更能夠理解司法改革國是會議的成果與未來改革的方向，也確保後續推動司法改革的動能不減，司改國是會議的相關決議能夠落實推動。

性別兒少議題 委員質疑蒸發

不過，多名第五分組委員昨共同召開記者會，批評第五分組的性別、兒少改革結論「人間蒸發」，最終只剩下「友善性別的司法」七個字，質疑司法、行政機關忽略、無視相關議題。他們將不會出席今天的總結會議。

對此，林峯正強調，所謂十二項重點議題，只是先把有委員提出疑慮、仍需要討論的問題列出，其他無爭議的決議內容則直接交由司法院、法務部研議，其中第五分組的決議多為跨部會議題，需要更多時間規劃、協商，因此暫未列入十二項內，但決議絕不會「人間蒸發」或「被丟包」。