常態化 中國戰機又繞飛台灣

2017-08-11

七月以來第五次

〔記者涂鉅旻、林良昇／台北報導〕中國軍機「繞台」飛行已常態化。日本防衛省統合幕僚監部前日發布訊息指出，中國空軍一架「運八」電子戰機九日自巴士海峽朝東北方飛行，隨後轉向西北方穿越宮古海峽，並轉為西行返回中國內陸。此次無「轟六」等戰鬥機、轟炸機隨行，也是中國空軍軍機自七月以來，第五次在台灣周遭海域活動。

相較於日本防衛省公布訊息，國防部則未主動發布消息。國防部發言人陳中吉重申，國軍持續保持警戒與應處，可確保國家安全，如有特殊狀況，國防部將適時公布，請國人放心。

陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，亞太情勢目前複雜而敏感，不論中國大陸軍事演訓目的為何，解放軍不應藉由各種機艦巡航升高區域緊張情勢。

據日本防衛省資料，中國一架「運八」電子戰機八月九日自巴士海峽朝東北方飛行，並在宮古海峽轉向西北方，穿越該海峽後，隨即轉向西方回到中國。日本航空自衛隊也派出戰機監控。

國防部昨未透露空軍戰機是否升空監控等訊息。不過，中國軍機七月廿日、七月廿五日接近我國外海時，空軍戰機皆有升空警戒，更在七月廿日主動發布所拍下的「轟六」轟炸機畫面。

中國空軍發言人申進科在七月廿七日曾表示，中國空軍持續開展多次遠海遠洋訓練，多型多架戰機編隊飛越巴士海峽、宮古海峽，檢驗了遠海實戰能力。此舉不僅符合相關國際法、國際實踐，也合法、合理、合情，也不針對任何特定國家、地區和目標，是中國國防和軍隊建設的「正常需要」。