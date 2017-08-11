慶富與蔡政府關係好？ 黨政人士斥離譜

2017-08-11

〔記者蘇芳禾、黃旭磊／綜合報導〕慶富集團遭檢調搜索，扯出負責人陳慶男與蔡政府關係密切。黨政人士透露，陳慶男在過去一年確實利用各種場合表示自己與蔡總統熟識，甚至驚動國防部與海軍向高層雙向查證，後來發現根本就毫無淵源。黨政人士說，慶富從招標、得標到聯貸，都在馬政府時代，現在卻要亂扯跟蔡政府的關係，可能跟慶富想爭取潛艦案有關。

二○一三年海軍推動「康平專案第二階段」，計畫在二○二五年以前籌獲六艘新型獵雷艦，總金額約三百五十八億餘元。

慶富於二○一四年順利獲得海軍以「國艦國造」向國內船廠採購六艘獵雷艦標案，並在二○一六年二月政黨輪替前，完成第一銀行等九家行庫聯貸案簽約，金額達二○五億元。

黨政人士指出，慶富招標、得標到聯貸，都在馬政府時代，這些都有公開資訊可以查詢，現在卻有許多消息要扯慶富和蔡政府關係，實在很離譜。

一名知情人士也強調，獵雷艦的製造非常專業，全世界根本沒有幾家有能力做，防磁性的造艦技術要求很嚴格，慶富是否有「能力」做已經是個疑問，後來發生資金無以為繼，導致負責戰鬥系統的洛克希德．馬丁公司停工，慶富能否完成這項重要的獵雷艦造艦計畫，恐怕更是個根本的大問題。

熟悉國防事務幕僚說，這樣的公司竟然可以擊敗台船，順利拿到遠大於公司技術、量能的標案，加上陸續爭議發生，讓重要建軍計畫延宕，當時過程恐怕要詳加了解，才能抓出問題所在。

海軍：慶富若違法 將解約求償

海軍司令部前天已表明，慶富若確有違法、違約，會依規定解除契約，並循法律途徑向慶富求償。慶富集團昨天則強調，「康平專案第二階段」計畫合約執行進度並無影響，並隨時向國防部主管單位報備。

慶富也說，與國防部簽訂之康平專案計畫規定，全案事涉國家機密與條約限制，負有保密責任，無法對外透露細節。