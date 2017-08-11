亞洲自由民主聯盟 民進黨爭取明年主席

2017-08-11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「二○一七年亞洲自由民主聯盟（CALD）——女權高峰會」今、明兩日於台北舉行，這也是CALD首度在台灣舉辦女權高峰會。台灣第一位女性總統蔡英文將出席致詞，據透露，民進黨正在規劃爭取擔任明年CALD主席。

女權高峰會今、明台北登場 總統蔡英文將致詞

有二十多年歷史的CALD今年第九次舉辦女權高峰會，選在台灣舉辦則是首次。相關人士指出，除了因為台灣在去年選出女性總統外，台灣女性佔國會議員比率高達三十八％，排名全球第十，因此在台灣舉辦女性峰會格外有意義。

今年三月在香港舉辦的亞洲自由民主聯盟青年部選舉中，民進黨國際事務部副主任陳俞融以壓倒性票數當選秘書長，這也是台灣代表首次獲選。陳俞融表示，未來擔任CALD青年部秘書長，將會在政黨外交、新南向政策中奉獻自己國際事務的專才。

此次女權高峰會，邀請來自馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨等東南亞國家與台灣的政界、商界、非政府組織等領域的傑出女性領導人。如泰國民主黨副主席Kalaya Sophonpanich、CALD女權會議主席 Jayanthi Balaguru及香港前國會議員劉慧卿女士等等。

本次高峰會主題將聚焦於女性在各主題的角色，分別為性別意識、傳播媒體、公民社會與地方政府、商業與社會企業及LGBTI等議題。