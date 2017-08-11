國史館檔案揭密 政府按月補助中廣國幣20億

2017-08-11

陳儀深︰證實「國庫通黨庫」 後續是否執行須釐清

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北地檢署重啟調查「三中案」的中廣案，最快月底前傳訊前總統馬英九。根據國史館檔案，一九四七年國民政府行政院與中廣所簽的合約，每月補助經費國幣二十億元，合約五年期滿還可續約五年。中研院近史所副研究員陳儀深表示，這證實「國庫通黨庫」， 而後續是否執行？是否續約？應檢視釐清。

滿5年還可續5年 政院得資助設電台

根據檔案，國民政府行政院按月補助中廣國幣二十億元，如遇電費、煤價或工資變動時，得按比例增減之；而行政院為適應需要，得資助中廣於某一地區創設電台；合約有效期間自簽約日起五年期滿，如雙方無異議時得繼續有效五年。

國民政府撤退來台後，這份合約是否有效？永社理事、律師黃帝穎表示，簽約主體是國民政府，國民政府來台後，主體還是存在，合約效力不變；不過，仍應透過歷史檔案釐清，這份合約到底延續多久？五年期滿是否續約？來台後如何執行？是否持續撥款補助？

當時貨幣貶太快 國幣20億元難換算

政大台史所教授薛化元說，一九四五年八月十五日在日本宣布戰敗後，國民政府來台進行接收工作，當時接收規定，「所有傳播事業全部由國民黨接收」，因此他認為，國民黨政府來台後，非常可能換新的合約，否則中廣無法在台灣各地建置那麼多的電台。

至於當時國幣二十億元有多大？薛化元解釋，一九四九年底國幣與新台幣兌換是一比三，但在一九四七與四八年間，中國大陸貨幣貶值速度很快，因此沒辦法算出來。

黃帝穎表示，中廣接收日產、拿政府補助來經營壯大，應把資產還給國家，不能變成私人財產。而國民黨當初出售中廣時，理論上會有參考的鑑價報告，應有承辦人到上級主管、黨主席的簽呈，過去特偵組並未就此搜索扣押，他呼籲北檢應調查並釐清「三中案」的決策層級，是當時的國民黨行管會主委張哲琛，還是上升到馬英九。