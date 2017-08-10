世大運手冊寫Chinese Taipei 柯文哲：要向總會反映改回Taiwan

2017-08-10

FISU官網也變成Chinese Taipei

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕世大運爆出英文版媒體手冊介紹我國及地理位置為「Chinese Taipei」（中華台北），引發撻伐。台北市長柯文哲昨受訪，指若翻譯指涉地理名詞，要向世界大學運動總會（FISU）反映，改回「Taiwan」（台灣）；世大運組委會晚間也指，將與FISU盡力溝通。但台北市議員發現，FISU官網前天還以「Taiwan」介紹台北所在地理位置，昨也「淪陷為Chinese Taipei」，不滿柯打嘴砲，害台灣被矮化！

王世堅：柯打嘴砲 害台灣被矮化

世大運媒體手冊線上版中「Introduction of Our Island- Chinese Taipei」（介紹我們的島嶼：中華台北），也出現「Chinese Taipei is a special island and its capital Taipei is a great place to experience Taipei’s culture.」（中華台北是特別的島嶼，首都台北是個體驗台北文化的絕佳地點）。

世大運發言人楊景棠晚間表示，顧及手冊使用時效性、尊重總會及奧會模式的慣例下，線上版先行上網，世大運台北組委會決定，將手冊內涉及地理意涵的用語修回，以「Taiwan」呈現；近期會持續與FISU盡力溝通，再印製手冊。

柯文哲受訪說，送件前都是寫「台灣」（Taiwan），FISU有審核權會改成「中華台北」（Chinese Taipei），但常有漏網之魚，所以兩種寫法都有。他說，若台灣是指地理名詞，應要改回來，不然會覺得很奇怪，要跟FISU說不要改過頭；在奧會會籍層次，柯說，當然是寫「中華台北」（Chinese Taipei）。

不過，台北市議員王世堅發現，FISU官網介紹台北地理位置，原本描述「Located in the northern Taiwan in the heart of the Asia-Pacific region」（位於台灣北部、亞太心臟地帶），但經媒體手冊事件後，「Taiwan」昨也被改為「Chinese Taipei 」；不滿柯文哲迄今都在裝傻、自我矮化、打嘴砲。