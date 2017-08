世大運手冊寫Chinese Taipei 柯文哲：要向總會反映改回Taiwan

2017-08-10

FISU官網也變成Chinese Taipei

〔記者沈佩瑤、郭安家/台北報導〕世大運爆出英文版媒體手冊介紹我國及地理位置為「Chinese Taipei」(中華台北),引發撻伐。台北市長柯文哲昨受訪,指若翻譯指涉地理名詞,要向世界大學運動總會(FISU)反映,改回「Taiwan」(台灣);世大運組委會晚間也指,將與FISU盡力溝通。但台北市議員發現,FISU官網前天還以「Taiwan」介紹台北所在地理位置,昨也「淪陷為Chinese Taipei」,不滿柯打嘴砲,害台灣被矮化!

王世堅:柯打嘴砲 害台灣被矮化

世大運媒體手冊線上版中「Introduction of Our Island- Chinese Taipei」(介紹我們的島嶼:中華台北),也出現「Chinese Taipei is a special island and its capital Taipei is a great place to experience Taipei’s culture.」(中華台北是特別的島嶼,首都台北是個體驗台北文化的絕佳地點)。

世大運發言人楊景棠晚間表示,顧及手冊使用時效性、尊重總會及奧會模式的慣例下,線上版先行上網,世大運台北組委會決定,將手冊內涉及地理意涵的用語修回,以「Taiwan」呈現;近期會持續與FISU盡力溝通,再印製手冊。

柯文哲受訪說,送件前都是寫「台灣」(Taiwan),FISU有審核權會改成「中華台北」(Chinese Taipei),但常有漏網之魚,所以兩種寫法都有。他說,若台灣是指地理名詞,應要改回來,不然會覺得很奇怪,要跟FISU說不要改過頭;在奧會會籍層次,柯說,當然是寫「中華台北」(Chinese Taipei)。

不過,台北市議員王世堅發現,FISU官網介紹台北地理位置,原本描述「Located in the northern Taiwan in the heart of the Asia-Pacific region」(位於台灣北部、亞太心臟地帶),但經媒體手冊事件後,「Taiwan」昨也被改為「Chinese Taipei 」;不滿柯文哲迄今都在裝傻、自我矮化、打嘴砲。