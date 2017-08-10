地方主委全面直選承諾 吳敦義恐跳票

2017-08-10

〔記者施曉光／台北報導〕準國民黨主席吳敦義八二○將上任，為兌現競選支票，因應二○一八地方選舉佈局，國民黨中常會昨日通過地方黨部主委直選辦法草案，將提報八二○全代會討論通過，預定九月公告，十月辦理投票。

拚縣市長勝選 黨代表建議分階段實施

雖然草案是採地方主委全面直選規劃，除非無人登記參選，才由黨中央指派代理主委，但據組發會代理主委李哲華指出，目前已有黨代表連署提案，以因應縣市長選舉勝選目標，避免全面直選影響部分直轄市、縣市長選舉為由，建議授權由黨中央分階段實施直選，因此國民黨首次由黨員投票產生的地方主委，恐將不會全面實施。

此外，國民黨中常會也通過黨主席選舉辦法修正草案，將一併提報全代會處理。草案將過去黨員投票資格由現行入黨、回（恢）復黨籍滿四個月，延長為須屆滿一年，未來首次舉行的地方黨部主委選舉投票，也將比照辦理。但考量五二○黨主席選舉時的投票資格為四個月，基於制度的衡平性，地方主委直選辦法草案明定一項但書規定，一○六年黨主席選舉已具有投票資格者不在此限。

換言之，即便入黨或回（恢）復黨籍未滿一年的黨員，在五二○黨魁選舉具有選舉人資格的黨員，仍然可以參加十月份的地方黨部主委選舉投票。

據指出，未來登記參選地方黨部主委的資格，必須曾任或現任區級黨部主委或書記以上幹部，年滿二十三歲以上，黨齡屆滿一年以上，並符合「排黑條款」規定，才具有候選人登記資格。

根據國民黨主席選舉辦法修正草案，未來國民黨主席選舉將由現行的二輪投票制，改為一輪投票制，除非同額競選者，得票率必須過半數外，如果是兩名以上候選人競爭，將由得票數相對多數者當選，不再像過去如果一輪無人過半，必須進入第二輪投票。

同時，國民黨中常會昨日也通過黨章修正案，除增訂地方主委任期為兩年，若出缺即不再補選，並特別增訂「新住民條款」，比照榮民、身心障礙、原住民等族群，給予黨代表、中央委員席次分別五席與三席的保障名額。