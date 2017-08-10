國民黨新政綱 和平願景取代和平協議

2017-08-10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨日通過提報八二○全代會討論的新政策綱領草案，其中引發黨內討論兩岸政策是否應去「和平協議」爭議，最後確定沒有納入「和平協議」四字，但為弭平黨內爭議，一如準黨主席吳敦義日前所說「可以加一點在裡面」，加進了「增加彼此了解並深入研討兩岸和平願景」等文字。

拉回「一中各表」論述

國民黨去年九月在前主席洪秀柱時代的全代會中，通過的政策綱領內容為「在中華民國憲法的基礎上，『深化九二共識』」，並且要「積極探討以『和平協議』結束兩岸敵對狀態可能性，扮演推動兩岸和平制度化角色，確保臺灣人民福祉。」

但國民黨中常會昨日通過的新政綱草案，除了刪去「深化九二共識」，拉回到「九二共識、一中各表」，並去除「和平協議」四字，雖然引發黨內反對聲音，有部分中常委也持不同看法，但吳敦義堅定修正的立場不變。擔任「政策綱領研修小組」成員的中常委姚江臨、呂學樟也主張不宜再使用「和平協議」四字。

郝龍斌允再任副主席

國民黨中常會昨還通過一項人事案，懸缺已久的考紀會主委一職，由政和律師事務所主持律師魏平政代理。

此外，在五二○黨魁選戰中落敗的前國民黨副主席郝龍斌，昨日參加前總統府副秘書長羅智強為參選台北市長成立的「全球後援會」視訊直播成立會時受訪證實，他已接受吳敦義之邀，於八二○後擔任副主席。

據了解，除了郝龍斌，吳敦義未來副主席群人選還包括前副主席胡志強、黃敏惠、前海基會董事長林中森等。