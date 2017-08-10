吳敦義版和平願景 學者：與中共妥協的產物

2017-08-10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會昨通過將提報全代會的新政策綱領草案，將兩岸政策中的「和平協議」改為「和平願景」，學者分析，中共對準國民黨主席吳敦義有疑慮，吳以不完全否定前主席洪秀柱的和平政綱替代，可能是和中共妥協下的產物。民進黨立委則批評，吳與洪論述差別不大，都是自欺欺人，不是台海安全保障。

范世平：複製中共說法 會更邊緣化

對於國民黨中常會昨通過新政策綱領草案，台師大政治所教授范世平指出，在黨主席選舉後，中共對吳敦義的賀詞是用「你」而非「您」，透露出對吳的不信任，吳不斷強調「九二共識、一中各表」，中國官媒新華社日前卻指「一中各表」是禁用語，等於否認吳敦義，打臉國民黨。

范世平表示，國民黨通過新政綱，將洪秀柱的「和平協議」內容改成「和平願景」，代表吳陣營可能和中共商量過，不在政綱上完全否定洪秀柱，讓中共不要「落差太大」。另一方面，吳的兩岸政策內容持續強調「一中各表」，代表吳自己也知道如果只複製中共的說法是自失立場，會讓國民黨在台灣更邊緣化。

綠委：吳、洪的論述 都是自欺欺人

民進黨立委林俊憲則認為，戳破「九二共識、一中各表」不存在的，就是國民黨自己，洪秀柱先前早就說過中國不承認「一中各表」，已經自己打國民黨耳光。

林俊憲指出， 台海安全最大的危險是中共的野心和霸權心態，國民黨所謂「和平協議」和「和平願景」的說法都只是自我安慰、自欺欺人，不是台海安全的保障。

國民黨立委楊鎮浯認為，吳敦義很在乎做在野黨角色時不能簽協議，所以新政綱重要的是「和平」的概念，「和平協議」和「和平願景」的說法沒有太大不同。

楊鎮浯說，吳敦義現在的要務是讓國民黨重新站起來，跟民進黨對抗和贏得明年縣市長選舉，而兩岸議題對明年大選並無太大影響，也非重點，「九二共識」在現在的情勢下沒有辦法加分，吳的兩岸論述就走不失分、穩健的路線，往前沒有新論述，往後也不可能倒退。