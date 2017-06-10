陸軍台東指揮部機步營中士簡佩華是花東地區首位女狙擊手，日前在特等射手進階訓練班中技壓五十位男性高手，拿下第一名，她謙虛地說，或許女性比男性冷靜的特質，加上自己的毅力，因而脫穎。（圖文：記者王秀亭）
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陸軍「嬌」點 花東首位女狙擊手
2017-06-10
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