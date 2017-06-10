美前國防官員：台灣是美國亞洲戰略一部分

2017-06-10

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕曾在歐巴馬政府擔任國防部亞太事務副助理部長的鄧志強今天表示，他樂見國防部長馬提斯在香格里拉的演說中提到台灣，雖然用語謹慎地直接引用台灣關係法，但送出一個更廣的訊號：台灣是美國亞洲戰略的一部分。

大西洋理事會今天就川普政府可能的對台軍售舉行座談會。鄧志強說，川普總統的對台政策目前不明確，川普競選時公開支持對台軍售，他不預期軍售議題上會有改變。

至於川普政府是否會賣F35戰機給台灣或協助台灣自製柴油潛艦，他表達質疑，主要是因為美方還有很多問題，他卸任後曾到台灣訪問，了解F35戰機是個複雜的議題，在做出任何決定前，美台應該共同深入研究。

他相信，美國的盟邦在軍事科技上也可以協助台灣，在歐洲和亞洲都有盟邦擁有先進的軍事科技，當美國不能提供給台灣時，這些盟邦可以。美國對台灣的協助不應限於軍售，在台灣拓展國際空間及美台雙邊經貿關係上，美國都可以主動做得更多。

「二○四九計畫室」研究員易思安則認為，川普政府至今沒宣佈對台軍售，應該不是顧慮北韓問題，而是還在評估新的武器和能力。但台灣期待川普政府能重申台灣關係法和六項保證，並在軍售上有常態性與可預測性。台灣也期望軍售只是美國支持台灣的指標之一，川普政府應考慮邀請台灣參與環太平洋軍演、敦睦艦隊訪問和將領訪台等作為，因為這些是重要的戰略訊號。

在國會研究美國與兩岸關係的李淑姍則指出，美國國會近年大幅提升六項保證的重要性，北京認為對台軍售是一個美中建交時未解決的議題，所以才會有第三公報出現，但台灣關係法是美國的法律，公報只是行政法令，國會對於台灣關係法的執行有強烈關切。至於北京對軍售的反應，李淑姍認為，與美國對台軍售的質量及兩岸關係的好壞都有關係，目前兩岸陷於僵局，川普政府軍售的時機與質量都會影響北京反應的力道。