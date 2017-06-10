| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 政治

美前國防官員：台灣是美國亞洲戰略一部分

2017-06-10

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕曾在歐巴馬政府擔任國防部亞太事務副助理部長的鄧志強今天表示，他樂見國防部長馬提斯在香格里拉的演說中提到台灣，雖然用語謹慎地直接引用台灣關係法，但送出一個更廣的訊號：台灣是美國亞洲戰略的一部分。

大西洋理事會今天就川普政府可能的對台軍售舉行座談會。鄧志強說，川普總統的對台政策目前不明確，川普競選時公開支持對台軍售，他不預期軍售議題上會有改變。

至於川普政府是否會賣F35戰機給台灣或協助台灣自製柴油潛艦，他表達質疑，主要是因為美方還有很多問題，他卸任後曾到台灣訪問，了解F35戰機是個複雜的議題，在做出任何決定前，美台應該共同深入研究。

他相信，美國的盟邦在軍事科技上也可以協助台灣，在歐洲和亞洲都有盟邦擁有先進的軍事科技，當美國不能提供給台灣時，這些盟邦可以。美國對台灣的協助不應限於軍售，在台灣拓展國際空間及美台雙邊經貿關係上，美國都可以主動做得更多。

「二○四九計畫室」研究員易思安則認為，川普政府至今沒宣佈對台軍售，應該不是顧慮北韓問題，而是還在評估新的武器和能力。但台灣期待川普政府能重申台灣關係法和六項保證，並在軍售上有常態性與可預測性。台灣也期望軍售只是美國支持台灣的指標之一，川普政府應考慮邀請台灣參與環太平洋軍演、敦睦艦隊訪問和將領訪台等作為，因為這些是重要的戰略訊號。

在國會研究美國與兩岸關係的李淑姍則指出，美國國會近年大幅提升六項保證的重要性，北京認為對台軍售是一個美中建交時未解決的議題，所以才會有第三公報出現，但台灣關係法是美國的法律，公報只是行政法令，國會對於台灣關係法的執行有強烈關切。至於北京對軍售的反應，李淑姍認為，與美國對台軍售的質量及兩岸關係的好壞都有關係，目前兩岸陷於僵局，川普政府軍售的時機與質量都會影響北京反應的力道。

廣告
  • 前美國國防部副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）。（資料照,記者劉信德攝）

    前美國國防部副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）。（資料照,記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美國亞洲戰略 美國防部副助理部長鄧志強 美國防部長馬提斯 香格里拉對話
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽好湯✧羅宋湯
吃甜點♡草莓千層派
咖哩塊要熄火再加？
電子鍋煮炊飯有訣竅
轉寄

標題：美前國防官員：台灣是美國亞洲戰略一部分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月10日‧星期六‧丁酉年五月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.