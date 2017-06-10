交接拍板 吳敦義8.20上任國民黨主席

2017-06-10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨秘書長莫天虎與黨主席當選人吳敦義陣營交接小組曾永權等人昨日協商敲定，原定十四日公布黨主席提名二百一十位中央委員候選人名單確定喊卡，未來名單將由吳敦義在八月二十日全代會當天上任後，交大會主席團公告，扣除要連任的一百六十三位現任中央委員，剩餘四十七個名額由將卸任的黨主席洪秀柱與吳敦義共同推薦；至於六十個中國地區黨代表名單，確認由洪、吳共同遴選。

中央委員選舉延至9月初 吳洪共擬名單

據了解，在洪陣營尊重並接受下，第二十屆全代會將如期於八月二十日舉行，原公告七月八日、二十九日辦理的中央委員、中常委選舉投票，分別延至九月上旬與九月底舉行。

目前黨中央規劃全代會可能地點有兩方案，一是已先預訂的北市陽明山中山樓，另一方案則是在台北市以外地區挑選，如果吳敦義陣營排除場地空間較小的中山樓，黨中央將與吳陣營再商討其他可能地點。

二十多位挺吳派中常委在七日的中常會中提案，要求延後中央委員、中常委選舉，洪秀柱當時裁示依提案原則送相關單位與提案人共同詳加研議後，於下週中常會（十四日）確定後通過，因此包括延選案及相關配套細節的修訂，以及辦理全代會公告案，當天都會一併處理通過。

洪秀柱日前曾說，如果吳敦義堅持八月二十日才上任，「他不提前交接，我就提前走」；因此洪秀柱近期可能對外宣布請辭，但確切時間未定，吳陣營昨與黨中央協商時，雙方未觸及這個問題。

目前傳聞洪秀柱可能宣布請辭的時間點有二︰一為下週三中常會，一為十五日赴中國大陸參加台商與海峽論壇活動，十八日返台後再對外宣布。