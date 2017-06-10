3憲兵疑涉毒 檢方搜索國安局

2017-06-10

傳搜獲安非他命吸食器 國安局：非事實

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國最高情報機關國安局，也爆發毒品疑案。檢方為調查一起安毒「案外案」，六月五日前往位於陽明山仰德大道的國安局搜索，並鎖定三名負責營區安全、庶務工作的憲兵。國安局昨晚接受記者查證時表示，基於偵查不公開原則，不予評論，將全力配合調查，若有人員涉案，將秉持毋枉毋縱原則，絕不寬貸，予以汰除。

5日搜索寢室、待命室

外傳檢方針對涉案人員寢室、執勤待命室等空間進行搜索，還發現有安非他命吸食器，但未發現毒品，但國安局稱「並非事實」。

涉案憲兵 無關情報特勤工作

國安局也特別解釋，「案內憲兵」為配置執行營區庶務的基層士官兵，無涉國安局情報、特勤工作，因已進入司法程序，基於偵查不公開原則，國安局不予評論。

國安局憲兵主要負責衛哨、營區維安任務，相關官員指出，該單位憲兵隸屬於警勤組，並非受憲兵指揮部管轄，是由國安局自行於憲兵訓練中心挑選，後續任免、管理工作也是由國安局進行，如今發生事情，也須國安局自行處理。

國防部今年三月才爆發清泉崗毒品丟包案，全基地二千餘名官兵，在少將聯隊長帶頭下全面驗尿，不過，本案至今尚無重大進展，仍有待檢調釐清。為表達對反毒的重視，總統蔡英文也在六月二日公開宣示：「只要我做總統的一天，毒品防制就是政府的第一要務。」

據悉，檢方是在查一起安非他命毒品案時，發現國安局憲兵疑也牽涉其中，並鎖定三名憲兵。檢方掌握國安局憲兵人員涉毒的線索，在告知國安局長彭勝竹後，六月五日帶著搜索票前往國安局進行搜索，搜索其寢室、執勤待命室等活動範圍，全案還在調查偵辦、進一步釐清中。