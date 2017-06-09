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攬才專法卡關 林全：過度保護失競爭力

2017-06-09

〔記者李欣芳、曾韋禎／台北報導〕立法院經濟委員會在五月三十一日審查「外國專業人才延攬及僱用法草案」時，民進黨立委對於白領開放與否嚴重內訌，行政院長林全昨說重話表示，歐美各先進及鄰近國家為爭取外國人才，都競相透過尋職、實習的機制來吸引各國年輕人才，制度鬆綁改革一定有陣痛期，但「過度的封閉與保護，只會使我們喪失競爭力！」

與總統茶敘 立委感慨團結很重要

蔡英文總統昨與部分民進黨經濟、財政委員會立委茶敘，據了解，多位立委均發言感慨，執政黨的「團結」很重要。

立委管碧玲以此為例提醒，部分首長的政策說服仍做得不夠，應該多做「在職訓練」。蔡總統轉頭看向行政院副院長林錫耀，林也無奈回了一句，「這要怎麼訓練？」

對於執政黨立委質疑鬆綁外國人才來台尋職及實習，會引進低薪白領外勞，林全昨在主持行政院院會時表示，制度鬆綁改革一定有陣痛期，但「過度的封閉與保護，只會使我們喪失競爭力！」

林全指出，有關外界所提，草案規劃的實習制度沒有納入勞基法加以規範，實習津貼未能比照聘僱外籍專業人才的薪資水準，質疑政府是為了引進低薪白領，這類說法顯然是將「實習生」視同「勞動者」，是誤解國際行之有年的實習制度，更與國際趨勢相悖。

他強調，管控機制非常嚴謹，絕非外界所言企業將可大量濫用實習生，或用低廉的價格從事低階勞動工作。

林全說，目前歐美各先進及鄰近國家，為爭取外國人才，都競相透過尋職、實習的機制來吸引各國年輕人才，為國家經濟發展注入新血、開創新的產業地圖，我國面臨國際人才競逐激烈及國內人才外流問題，更要掌握時機，透過對延攬外國優秀人才的鬆綁及改革措施，提供給國內青年一個更國際化的工作環境，以及更有競爭力的產業發展模式，進而開創更多的商機與就業機會。

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相關關鍵字： 外國人才 外國專業人才延攬及僱用法草案 林全 管碧玲
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