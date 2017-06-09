政策下鄉啟動 蔡英文今視察南市

2017-06-09

推銷前瞻基建 賴清德將陪同

〔記者鍾麗華、曾韋禎、楊淳卉、彭琬馨、李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今啟動「政策下鄉」的系列行程，首站到台南市，視察長照、水利、文化等建設，未來也將密集到地方宣傳前瞻基礎建設及各項重大政策。蔡總統昨與民進黨立委座談時提到，年金改革、前瞻基礎建設等重大法案必須儘速完成審議，特別是面對極端氣候的影響，近日豪雨就證明了水環境等基礎建設的重要。

政院稱不會砍軌道 挪去治水

行政院長林全昨也在行政院會，就淹水災情，要求經濟部對治水相關計畫進行檢討。對於朝野立委紛紛要求行政院增加治水預算，或砍前瞻基礎建設計畫的軌道建設經費增加治水預算，行政院發言人徐國勇說，目前不會增加或重編前瞻計畫的水環境預算，也不會砍軌道建設預算來增加治水預算，但會隨時滾動式檢討。

重要法案審議 蔡盼臨會達陣

蔡總統昨與民進黨立法院經濟、財政委員會立委會面，總統府發言人黃重諺轉述，蔡總統希望臨時會期間，黨籍立委能齊心一致，儘速完成各項重要法案的審議。她強調，無論是水環境、軌道系統、綠能及數位、城鄉等基礎建設的建置及更新，都是整體提升國人生活品質與奠定國家進一步發展的重要基礎。

民進黨團總召柯建銘強調，下週開始的臨時會務必要完成公、教、政務人員年金改革與「前瞻基礎建設特別條例草案」，否則就沒時間處理了。

蔡總統提及，雖然台灣外部經濟因國際趨勢而稍有回溫，但還需要創造內需，前瞻計畫就是能緊扣內需產業的「一把火」。總統還點名選區包含軌道建設的與會立委，強調軌道雖是區域基礎建設，卻是連接全島道路系統的重要角色，盼區域立委能加強論述，顧好自己選區的預算，國民黨未來想砍，就得直接面對地方的需求。

據轉述，多位與會立委表示，基層民眾對於政府決心推動各項基礎建設的建置更新都抱有相當期待，也希望這些建設儘速進行。他們也邀請蔡總統多安排各項地方行程，讓地方鄉親們可以有更多的機會與總統互動。

蔡英文今將帶媒體隨行採訪「政策下鄉」行程，一口氣視察台南的五個點，包括「白河水庫改善計畫」、 出席「新營太子宮」揭匾儀式、慰勞洗布埤的「掌水工」，並視察「當代美術館預定地」與「台南東區Ａ級社區整合中心」，台南市長賴清德將全程陪同。