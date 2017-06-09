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盼低調成婚 林飛帆籲各界尊重

2017-06-09

〔記者王俊忠、李欣芳、湯世名、劉曉欣、張瑞楨／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆六月十一日將在彰化一家牧場辦婚禮，繼傳出彰化警方計劃大動員進行維安，昨天又傳出蔡英文總統將出席婚禮。林飛帆發出二度聲明，強調未邀請前、現任府院相關人士，請媒體勿以訛傳訛，給予林家基本尊重，他也希望不要再有第三篇聲明。

林飛帆在臉書聲明表示，他從未、也未打算邀請任何現任與前任府院相關人士。媒體訛傳蔡英文總統或李前總統將蒞臨均非事實，他們只希望低調的與至親好友們分享喜悅，因此，受邀的親友都是自己和雅萍的親屬，和過去以來的同學、朋友、師長、工作夥伴。

對於警方出動警力部署林飛帆婚宴惹議，內政部次長邱昌嶽昨表示，警方會向林說明，在尊重林的前提下，做好交通疏導和治安維護工作。至於員警將公文上傳網路，導致婚禮時間與會場地點曝光，邱表示，行為不恰當，將請警員注意。

彰警致歉 重申維安

彰化縣警局昨也為婚禮時間與會場地點曝光表達歉意，但為避免婚禮當天有不同意見人員到場滋擾，警方仍研議增派警力維安。

彰化縣警局副局長賈立民在記者會表示，林飛帆並未告知及要求警方協助派遣警力，但因婚禮場所位於八卦山大彰路上，警方唯恐當天有不同意見人員到場滋擾，基於治安及交通狀況需要，主動預先規劃勤務，以免影響治安事件發生。

彰化縣長魏明谷則公開力挺彰化縣警察，強調要尊重警察專業情資的判斷，相信警察對於安全維護的用心。

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  • 太陽花學運領袖林飛帆（取自林飛帆臉書）

    太陽花學運領袖林飛帆（取自林飛帆臉書）

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相關關鍵字： 彰化縣警局 林飛帆 林飛帆婚禮
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