美2017中國軍力報告：中國將建更多海外軍事基地

2017-06-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部六日公布長達九十七頁的年度中國軍力報告，指稱中國的國防支出將繼續增加，除在南海擴大基礎建設及軍事部署規模，也可能在友好國家興建更多海外軍事基地，擴大全球軍事影響力。報告亦指出，中國將致力增強海空作戰實力，包括透過量子通訊衛星強化加密、解密技術，以及推動中國國產航空母艦三年後初步運作。

圖謀擴大全球軍事影響力

路透報導，這是川普總統上任後，五角大廈首次向國會提交中國軍力報告，內容指出中國去年在軍事方面取得重大進展，主因是中方實際國防經費支出逾一千八百億美元（約五．四五兆台幣），遠高於官方公布的一千四百億美元。美方認為，儘管中國的經濟成長速度逐年放緩，但在「可預見的將來」，中國領導階層仍將致力於提高軍費。

新海外基地可能在巴基斯坦

報告指出，中國去年在扼守紅海南部入口、蘇伊士運河航道上的吉布地共和國興建首座海外軍事基地，該處雖距美軍非洲最大軍事基地「勒莫尼耶」僅十三公里，但五角大廈高層未將此視為威脅；美方憂心的是，這是中國擴張軍事勢力的第一步，未來很可能在「長期友好且具有相同戰略利益」的國家建設更多軍事基地，巴基斯坦即為可能地點。

報告並針對南海問題指出，中國持續致力於在南沙群島人造島礁推動軍事化，包括完善民生及軍事基地建設工程，以及拓展軍備部署等，去年底已在永暑礁、渚碧礁和美濟礁完成可分別容納二十四架戰鬥機的軍用機棚、固定式武器設置點、至少二千七百公尺長的跑道，及軍營、辦公大樓和通訊設施等。中國並會指派軍方船艦在南海執法，刻意在不挑起衝突情況下，進一步強化其對南海的主權主張且提升控制力道。

此外，中國的海空軍實力也持續擴張，包括去年成功發射首枚實驗性量子通訊衛星，象徵中方在加密及解密技術上取得重大進展，通訊的安全性將更臻完善。中國去年也持續對美國政府網路發動駭客攻擊，針對美方外交、經濟及國防工業部門進行情蒐。