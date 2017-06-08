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焦點評論》重層嚇阻戰略應具體化

2017-06-08

記者涂鉅旻／特稿

美國國防部近年發表的「中國軍力報告」皆顯示，中國解放軍飛彈質量不斷精進，海軍艦艇、空軍戰機規模以驚人速度增長，更遑論軍事預算逐年增加，台灣已難望其項背。因此，國防部除應爭取更多軍事預算外，應將「重層嚇阻」軍事戰略具體化，精進攻陸飛彈等打擊能力，建構攻守能力均衡的精悍部隊。

回顧一九九○年代，我國透過外交手腕，引進幻象2000、F-16戰機、拉法葉級巡防艦，國造ＩＤＦ戰機、成功級巡防艦也同時嶄露頭角，豈料風光的年代過去，我國自砍軍事航太研發能量，軍購也不順遂，廿年光陰消逝，仍倚靠上述軍備捍衛國疆。反觀中國軍事突飛猛進，已從須倚靠逆向工程、外援的區域國家，成為可研發先進軍備，甚至外銷的強權，同時逐年調增國防預算，拉大兩岸軍事戰力差距。

兩岸軍力消長的事實無法改變，但國防部近來在尋求外購先進軍備的同時，欲重整旗鼓，強化軍備自我研發能量，出發點固然值得讚賞。不過，無論「國機國造」、「國艦國造」案，或者飛彈增程、新一代無人機、神盾艦研發案，如無充裕的經費支助，一切都只是空談。國防部務必在行政院規劃明年度預算之際，積極爭取增編軍事預算的空間，避免陷入巧婦難為無米之炊的困境。

國防部今年拋出「重層嚇阻」新軍事戰略，強調藉由多種手段殲擊敵軍，讓敵方考量進犯我國可能付出沉痛代價，放棄動武念頭。因此，除研發、籌獲精準打擊火砲、火箭彈、智慧型水雷、無人機以外，亦應適度強化攻陸飛彈能力，因應未來威脅與變局。

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  • 國防部今年拋出「重層嚇阻」新軍事戰略，強調藉由多種手段殲擊敵軍，讓敵方考量進犯我國可能付出沉痛代價，放棄動武念頭。（資料照）

    國防部今年拋出「重層嚇阻」新軍事戰略，強調藉由多種手段殲擊敵軍，讓敵方考量進犯我國可能付出沉痛代價，放棄動武念頭。（資料照）

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