海洋部？海洋委員會？ 波折不斷

2017-06-08

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院組織改造應成立海洋部或海洋委員會？不管是陳水扁或馬英九政府任內，都在歷經拉鋸後背離原先高喊的「海洋部」，推動成立「海洋委員會」。

台灣四面環海，但在長期的戒嚴、威權體制下，政府對海洋採取管制性做法。直到一九九五年間的民進黨總統初選，彭明敏首度倡議，應於中央成立海洋部或海洋局，統籌漁業、海防、海上交通等問題。

在陳水扁就任總統後，開始思考中央政府組織再造，二○○二年間，密集召開的政府改造幕僚會議，一度達成新設海洋事務部的結論。整合海巡署、交通部航港業務及農委會漁業署的海洋部，成為扁政府在第五屆立法院前期的主張。

但到了二○○四年，受到十三部、四會之限，扁政府規劃將陸委會轉為行政院內部機關，改設海洋委員會；隨引發台獨、海洋國家的聯想，在國民黨團強勢主導下，於朝野協商時，刪除海洋委員會，且讓陸委會敗部復活。二○○五年第六屆立法院開張後，行政院續推海洋委員會；立法院法制委員會也在審查時，放寬為十五部、六會。

扁政府曾規劃海洋部

遭國民黨團退回46次

馬英九則於總統選前明確主張海洋國家應有海洋部統籌海洋事務，反對扁政府之規劃。時任研考會主委的施能傑表示，若由海洋部專攬所有事權，反讓其他部會難以插手。民進黨團亦駁斥，扁政府當年規劃的海洋部遭國民黨團退回四十六次；二○○四年改推海洋委員會後，更遭國民黨團刪除。

但馬當選總統後，改口要分兩階段兌現政見，先成立海洋事務委員會，以後進一步成立海洋部。在二○一○年三讀通過的「行政院組織法修正案」，就將卅七個二級機關整併為廿九個，包括海洋委員會。

但馬政府版的組改方案，始終未能在其任內的第七、八屆立法院全數完成。最後完成三讀的就是「海洋委員會組織法」，且為增設海洋保育署、國家海洋研究院的加碼版。不過隨遭民進黨首度取得多數的第九屆立法院，以「糊塗大立法」為由，決議暫緩施行，要求行政院重新通盤檢討。