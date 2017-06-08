海洋部加速成立 下會期送審

2017-06-08

〔記者楊淳卉／台北報導〕世界海洋日今逢廿五週年，民進黨立委賴瑞隆、陳曼麗、Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）昨於立院召開記者會，要求行政院一年內提出海洋事務專責機關「海洋部」的運作，將海洋維護、開發、研究、觀光休閒等業務進行整併，加速成立海洋部，也盼「海洋基本法」能在今年底完成立法。

行政院人事總處組織人力處副處長楊秀珍表示，會加快腳步，下個會期就會把修法版本送進立法院審議。

立委促年底完成立法

二○一五年六月，立法院三讀通過「海洋委員會組織法」，原擬去年七月成立海洋委員會，但去年三月遭新國會決議暫緩施行。

賴瑞隆、陳曼麗、國民黨立委陳學聖去年則提案修正「海洋委員會組織法」，將海洋委員會改為海洋部。

曾任高市海洋局長的賴瑞隆說，過去包括海洋維護、觀光休閒等有潛力工作，因事務散居各部會而無法做好，在海洋日前夕，希望行政院加速成立海洋部，「一個強而有力的專責單位，才能夠強而有力推動」，讓台灣成為真正海洋國家。

賴瑞隆指出，印尼、挪威等國家都設有海洋部，日本、加拿大等國也有「海洋基本法」，台灣作為海洋國家，成立海洋部非常急迫，新政府上台後，已先終止海洋委員會組改，希望行政院一年內能提出海洋部運作。

Kolas Yotaka表示，海洋部成立是台灣成為獨立存在國家重要的認同與象徵，如原住民族有很多人口是仰賴河川和海洋為生，這是台灣的真實面貌，希望能儘快成立海洋部。

海洋大學海洋事務與資源研究所所長黃向文說，台灣在廿年前就有海洋部倡議，但幾度被討論後還是遭擱置，目前漁民真正使用的海洋資源沒有評估管理，海洋酸化、垃圾問題，也不在環保署的統計裡，很多國際上已有完整法令，台灣也都還沒落實。