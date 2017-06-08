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警要維安婚禮 林飛帆籲懸崖勒馬

2017-06-08

網友酸︰世紀婚禮好大排場

〔記者王俊忠、湯世名／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆將於六月十一日在彰化顏氏牧場舉行婚禮，昨天傳出彰化警方要在婚宴現場動員三、四百名警力與義警、協勤民力維安，遭網友PO網酸林飛帆世紀婚禮、好大排場。對此，林飛帆昨晚在臉書嚴正駁斥有請彰化警方動員維安，他請彰化縣警方即刻「懸崖勒馬」，不要耗費國家資源。

林︰未要求 勿耗國家資源

彰化警方昨晚解釋，強調林飛帆並未「主動申請」維安，但因接獲情資有人要去抗議，警方配置員警共十二人在場戒備。由於婚禮現場靠近八卦山縣道一三九線，該區向來是重機或改裝車的路線，平時就有安排警力在沿線執勤取締，因此婚禮當天的警力，並沒有增加太多人。

林飛帆昨表示，他從未要求、更不會要求警方來替他們的婚禮進行任何協助。彰縣警方迄昨都未聯繫過他們，甚至告知任何將前來他們婚宴現場的事宜。而他及家人都認為婚宴是相當個人的事情，並非公共議題，也因此，婚禮的時間、地點一直都只有親朋好友知道，直到前陣子媒體掌握訊息後爆料才曝光。

警︰接獲有人要抗議情資

他說，如果昨天傳出「彰化縣警方要大規模到婚宴現場進行所謂的維安」訊息屬實，希望彰化縣警方即刻懸崖勒馬，不要耗費國家資源。

根據臉書「警察之友會」PO文，彰化警分局一份公文上明載「執行○六一一專案～三一八學運成員林飛帆於顏氏牧場舉辦婚宴」警力部署表，勤務從當天下午四點到深夜十點，預估現場人數為三、四百人，現場指揮官為彰化警分局長陳順和，副指揮官為副分局長徐方谷。

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  • 學運領袖林飛帆六月十一日將在彰化縣顏氏牧場辦婚禮，彰化警方部署資料外洩，引發爭議。（翻攝自臉書）

    學運領袖林飛帆六月十一日將在彰化縣顏氏牧場辦婚禮，彰化警方部署資料外洩，引發爭議。（翻攝自臉書）

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