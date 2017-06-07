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洪堅持7／8選中委 吳「最不好事件」

2017-06-07

〔記者施曉光／台北報導〕即將卸任的國民黨主席洪秀柱堅持中央委員選舉如期在七月八日舉行，與廿多位主張延至全代會後再舉行的中常委們意見不同。新當選主席吳敦義昨受訪時表示，新的黨主席與黨代表要到全代會召開時才就任，如果在全代會前舉行選舉，會有選舉無效之虞，將成為國民黨有史以來最不好的事件，而難以收拾。

國民黨中央預定十四日公告二百一十名中央委員黨主席提名候選人名單，但吳表示，如果在全代會前選舉，不管是將上任或要卸任的主席，都不適合提名。

吳敦義強調，中常會原本通過是由「新當選主席」提名候選人，但七月八日新主席、新的黨代表都還未就任，而如果是由舊主席提名，那更不適格，況且依照中央委員選舉辦法規定，候選人提名名單須經全代會主席團公告，若提前做，只要有人檢舉無效，將是國民黨有史以來最不好的事件，難以收拾，因此他贊成中常委們看法，以八月廿日做為召開全代會的適當日子，若要提前，最快也要八月七日或八月十四日。

吳敦義昨日接受電視專訪，他強調，國民黨往例都是在九月召開全代會，七月改選黨主席，這次卻提早到五月廿日舉行，原本就引發中常會不同意見，更重要的是，黨主席、黨代表八月廿日全代會才就任，要提前選舉中央委員，不論新、舊主席都沒權提名。

此外，吳敦義日前曾公開表態希望登陸參加「國共論壇」並與中共總書記習近平「吳習會」，主持人昨也詢問吳登陸可能性，吳表示，「我寧願相信，蔡英文總統應該不會成為阻礙的因素。」

外傳北京方面對吳的兩岸政策有疑慮，吳否認，並強調競選黨主席就已表達，堅決主張「一中各表的九二共識」，現階段仍會維持中華民國憲法架構下不統、不獨、不武的現狀。

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  • 吳敦義（資料照）

    吳敦義（資料照）

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