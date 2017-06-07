「親中愛台」說 引發質疑 賴清德︰反抗中國不合理封殺

2017-06-07

〔記者洪瑞琴、鍾麗華／綜合報導〕台南市長賴清德前天答詢國民黨議員質疑他「反中、台獨」立場時，賴當場反駁說「我親中愛台」，引發熱議；賴清德昨日再被媒體追問時強調，台灣本來跟中國就要和平相處，彼此互相幫助，共創繁榮，但是，因為中國對台的政策變得非常嚴厲，不僅封鎖台灣外交空間，原屬於人權部分都封鎖，阻止台灣參加世界衛生組織，所以「我們對中國這種封鎖做法，表達不同意見的時候，其實這是一種反抗，不是反中。」

賴清德說，中國與台灣本來就應該彼此親近，「中國應該要親近台灣，台灣應該要親近中國」，大家互相合作，共創繁榮，可惜的是，中國一直想統一台灣，也不理會台灣民意如何，甚至也不放棄武力併吞台灣，所以當然會有很多台灣民眾反對，「我們所表達的言論，其實都是在反抗中國不理性封殺台灣生存空間」，不是本意上要去反對任何一個國家。

總統府則說，賴市長的發言，和政府一直以來的看法一致。事實上，健全的兩岸交流，不應該設置任何政治前提，也不應該有不當的干擾，如此才能真正達成兩岸相互理解與認識，並促進雙方在各領域有意義的發展及合作。

府︰賴與政府看法一致

總統府指出，新政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也本於尊重歷史及求同存異精神，向對岸持續釋善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。