資恐防制審議會 最快下月運作

2017-06-07

〔記者鍾麗華／台北報導〕為遏止對恐怖活動資助行為，「資恐防制法」去年七月底已公布實施，不過，「資恐防制審議會」卻遲未成立，法務部昨表示，預計下月初會完成法制作業，送行政院備查後，審議會就可以審查制裁名單。我國資恐風險雖低，但由於貿易發達，資助武器擴散風險相對較高，未來不排除會有相關個案審查。

國際恐怖攻擊事件頻傳，英國倫敦三個月內發生三起恐攻，三月底先是西敏寺橋衝撞案，上月底美國歌手亞莉安娜於曼徹斯特的演唱會，發生自殺炸彈攻擊事件，上週六又發生倫敦橋恐攻，造成七死四十八傷。而澳洲墨爾本住宅區昨也傳出一起恐怖攻擊事件，恐怖組織伊斯蘭國（ＩＳ）隨後宣稱犯下這起槍擊案。

法務部官員說，國際發現，恐怖組織一直壯大，當中有龐大的國際金流中轉需求，而以中斷金流來對付恐怖組織效果最好，可以降低組織活動力、曝光其行蹤；若訴諸武力，老百姓反而會受極大傷害，因此在國際社會積極反恐下，各國都被要求制定資恐防制的相關法規。

我國的「資恐防制法」去年七月底公布實施後，行政院公報資訊網日前也預告「資恐防制審議會之運作與制裁例外措施及其限制事項辦法草案」，預計下月初正式公告，資恐防制審議會將可正式運作。

根據草案，審議會將由法務部長擔任召集人，國安局、內政部、外交部、國防部、經濟部等機關副首長擔任審議委員，針對個人、法人或團體是否列入制裁名單或除名等，進行審議。審議會應有委員三分之二以上親自出席，出席委員三分之二以上同意才能做出決議。而審議會對外不公開，會議內容均應予保密。

遏阻資助恐攻 資助武擴也納管制

官員指出，法務部下週將召開首次資恐風險評估會議，從目前資料來看，台灣風險雖低，不過，資助武擴的風險卻較高。他解釋，台灣因貿易發達，少數業者可能缺乏意識，在機具設備進出口時，把武器的零組件，送到有危險性的第三地，而資助武擴也是「資恐防制法」的管理架構下。

官員解釋，「資恐防制法」實施後，法務部已經公告國際制裁的名單，金融機構也依照名單斷金流，國內制裁名單未來也將公告，而資恐防制不限於國際恐怖組織，只要是資助恐嚇公眾、脅迫政府者即屬違法，未來公告的制裁名單也不侷限於本國人，也可包括外國人。去年有外電報導，有部分激進的印尼移工，成為ＩＳ吸收目標，滲透東亞國家包括台灣，未來就可依法調查其背後是否有人資助。