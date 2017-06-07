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破壞石狛犬 李承龍等4人起訴

2017-06-07

〔記者黃捷、鄭景議／台北報導〕中華統一促進黨黨員李承龍、邱晉芛上月底狠砸台北市北投逸仙國小兩尊石狛犬，遭羈押七天後前天獲無保請回，但因犯行明確，檢方昨依毀損罪起訴李承龍、邱晉芛。李犯案後，同黨成員王啟鑌、呂承遠又持棒砸石狛犬，同樣遭到起訴。

起訴指出，李、邱五月廿八日晚間持榔頭砸壞石狛犬腿部等處，因拒保於廿九日遭羈押；王、呂為了報復，三十日凌晨由王持木棍再砸其中一隻石狛犬，呂在旁把風。

士林地檢署昨天將四人依毀損罪起訴，李承龍則表示，還沒收到起訴書，不知道被起訴。

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  • 中華統一促進黨黨員李承龍、邱晉芛上月底狠砸台北市北投逸仙國小兩尊石狛犬，檢方昨依毀損罪起訴兩人。（資料照）

    中華統一促進黨黨員李承龍、邱晉芛上月底狠砸台北市北投逸仙國小兩尊石狛犬，檢方昨依毀損罪起訴兩人。（資料照）

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