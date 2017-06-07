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高醫聲樂社公演 扁聆聽獄中創作感觸多

2017-06-07

〔記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕高醫聲樂社與本土音樂家王明哲，昨晚給了前總統陳水扁和扁媽陳李慎一個療癒之夜。陳水扁與扁媽一起出席高醫聲樂社二○一七夏季公演，聆聽悠揚的聲樂，陳水扁之子陳致中與陳水扁醫療小組也全程陪同。

扁媽也陪同出席

陳致中表示，父親很期待欣賞高醫聲樂，其中有四首歌是父親在黑牢中創作，父親必定感觸良多。陳致中很感謝高醫聲樂社的用心，強調出席音樂會屬社區職能治療。

高等法院日前發出傳票要求扁七月七日上午到庭，盼「近距離」查看扁的身體狀況和有無就審能力，以決定繼續停止審判或另行裁定。陳致中昨對此指出，會請醫療小組做專業評估，這段期間醫療復健治療會持續進行，他認為專業事情應由專業判斷。至於中監要求轉院，醫療小組正與中監溝通中。

高醫聲樂社昨晚於高雄市大東文化藝術中心進行公演，共演出廿二首歌曲（含兩首安可），其中四首是陳水扁在獄中作詞、本土音樂家王明哲譜曲，包括阿母的目屎、情批的花香、等待天亮的花叢、台灣是咱的，後三首是首度公開演唱。

高醫聲樂社演出內容相當活潑，阿扁全場聽得入神，時而輕輕搖頭、時而點頭，有時低頭像在沉思，每首歌曲結束也給予掌聲；當他聽到自己做詞的歌曲時，神情更是專注。

不少聽眾把握機會找阿扁與扁媽合影，阿扁開心的表情寫在臉上。

現場擁擠 兩記者遭扒

扁入場時，受到支持者夾道歡迎，民眾與記者擠成一團，待陳水扁進場後，竟然有二名記者發現皮夾疑被扒，共約損失台幣九千多元和證件，被害人直呼很誇張，已請電視台同業調出現場錄影帶清查可疑人員，警方也調查偵辦中。

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  • 前總統陳水扁昨晚前往高雄大東文化藝術中心，出席高醫聲樂社舉辦的夏季公演。（記者張忠義攝）

    前總統陳水扁昨晚前往高雄大東文化藝術中心，出席高醫聲樂社舉辦的夏季公演。（記者張忠義攝）

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相關關鍵字： 社區職能治療 陳水扁 音樂會 高醫聲樂社
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