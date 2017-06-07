士官長性騷部屬 指揮官隱匿同遭彈劾

2017-06-07

三人移送公懲會審理

〔記者林良昇、涂鉅旻／台北報導〕陸軍八軍團七五資電群前士官長王基勝涉嫌性騷擾女下屬，七五資電群上校前指揮官曾紀群、中校前營長成遠志意圖掩蓋事實、隱匿案情，僅以非性騷擾事由將王男調離現職、懲處，監察院昨通過彈劾案彈劾三人，移送公懲會審理。

陸軍昨對此表示尊重。陸軍表示，將持續要求各單位加強所屬官兵性別平權與法治教育，並落實依法行政，避免類案再生。

彈劾案文指出，現已退伍的王基勝曾任陸軍八軍團七五資電群士官長，涉違背其女下屬意願，於去年六月至八月間，共四次有將女下屬推倒床上後親吻、撫胸、熊抱等行為，甚至用Line傳訊「何時要來找我」、「房間等我」等訊息，約有三天一日內傳十多次，讓女下屬感到噁心、恐懼，構成性騷擾。

彈劾案文指出，曾紀群與成遠志於去年八月廿四日處置本件疑似性騷擾及性侵害案時，不僅未依法主動調查並協助被害人提出申訴，竟意圖掩蓋事實、隱匿案情；曾未依法向軍團回報，並指示以「非性騷擾事由」懲處王基勝並調離現職。

最重可免職或剝奪退俸

彈劾案文指出，在曾紀群指示下，成遠志於八月廿六日以不實的「行為不檢」、「怠忽職守」事由核予王基勝記過三次處分，在未有批示簽呈、令稿下，逕行指示人事官發布無送達證書的懲處令。

在多名下屬反映處分事由不當下，曾紀群仍舊維持原處置，隱匿不報，甚至指示成歸還或銷毀被害人及檢舉人的報告書，成雖未銷毀報告書，但企圖說服下屬勿再追究；在八軍團保防官正式介入調查後，曾才指示成於九月十二日註銷懲處令。

監委認為，曾紀群等人違法亂紀，嚴重損害軍譽，核有重大違失，提案彈劾三人，移送公懲會審理，最重可免職或剝奪退俸；此案也由檢調調查中。