爭海洋主權 馬：兩岸不需勾肩搭背

2017-06-06

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九昨表示，去年「南海仲裁案」結果，在國際上獲得的支持不多，有很大爭議，當事國現在也都不再提此事，爭議沉寂了；馬還說，在國際上爭取海洋權利，兩岸不一定要「勾肩搭背」，維護主權不需對岸提醒。

馬英九昨至東吳大學嚴家淦法學講座演講，再談到南海與國際法議題，對於去年菲律賓提出的「南海仲裁案」，仲裁法庭判定太平島不是島，馬英九強調，太平島確實無法種稻，但新加坡、香港無法自產食物，照仲裁法庭邏輯，香港和新加坡也不是島？

馬英九表示，在南海仲裁案後，國際社會上四十一國認為有拘束力、五十八國反對，我國也沒辦法接受，對於美國來說，雖然美國鼓勵各國接受，但美方也對於仲裁案很「感冒」，因為美國在北太平洋也有三個島比太平島還要小，還是軍事基地。

馬英九指出，菲律賓總統杜特蒂當選後，跟前總統作風完全不同，採務實做法，不再談仲裁案，還帶菲國企業家去中國大陸談合同，南海仲裁案結果出爐後一下子就沉寂了，當事方自己也沒興趣。

馬也在回應中生提問時說，兩岸在爭取海洋權利上，不一定要「勾肩搭背」，現在這樣的處理方式也很好，中華民國不會違背「祖宗」祖產，不需大陸提醒，「畢竟我們早出生三十八年」。