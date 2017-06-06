| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iOS 11 亮相！7 大不可錯過的功能一次看！
 首頁 > 政治

防中國阻撓 李明哲妻低調安排赴歐

2017-06-06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國逮捕，並被指控「顛覆國家政權罪」，李明哲妻子李凈瑜繼日前赴美國爭取國際奧援後，現正低調安排赴歐洲拜會人權單位。李明哲國際救援小組成員、台灣關懷中國人權聯盟秘書長邱齡瑤坦言，因為中國持續的關注與打壓，為避免破局，相關行程完全保密。

李凈瑜五月時曾與救援小組赴美參加聽證會，並拜會美國白宮與國務院。

李凈瑜日前曾發表聲明指出，因為中國不是法治國家，親自見到李明哲前，不會聘請中國律師。協助營救的台北市文山社大校長鄭秀娟表示，李凈瑜十分感佩維權律師，但她立場堅定，目前也認為無需委任律師。

將拜會歐洲人權單位 擔心行程提前曝光而破局

至於國際救援行動的下一步？鄭秀娟說，李的確有歐洲行程，但還在謹慎安排中，為避免中國干擾，行程「都不會事先公開」。有關團體也在分頭準備資料，以反駁中共為李明哲所羅織的罪名。

聯合國人權理事會今將在瑞士日內瓦召開第三十五次常規會議，會議將聽取來自三十餘位人權專家與調查組織的八十個專題及國家報告。台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，希望在大會中也有關注李明哲案的聲音。至於救援小組是否會在此時拜會聯合國周邊人權單位？邱伊翎坦言擔憂中國阻攔，相關行程還在確認中。

邱齡瑤也說，確實正在協助安排歐洲行程，但她坦言，因為中國「一直非常關注台灣」，也打壓得相當厲害，如果大張旗鼓地去，將受到相當大的阻力和影響，他們擔憂行程在最後一刻破局，相關對口在行前都守口如瓶，這也是小組與拜會單位之間的默契。

廣告
  • 李明哲妻子李凈瑜（右）五月時曾與救援小組赴美參加聽證會，並拜會美國白宮與國務院。（資料照，記者曹郁芬攝）

    李明哲妻子李凈瑜（右）五月時曾與救援小組赴美參加聽證會，並拜會美國白宮與國務院。（資料照，記者曹郁芬攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李凈瑜 李明哲案 非政府組織工作者
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧三杯小卷
好涮嘴✧金沙嫩雞球
經典小菜✧醬瓜
好吃牛肉麵怎麼煮？
轉寄

標題：防中國阻撓 李明哲妻低調安排赴歐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月6日‧星期二‧丁酉年五月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.