防中國阻撓 李明哲妻低調安排赴歐

2017-06-06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國逮捕，並被指控「顛覆國家政權罪」，李明哲妻子李凈瑜繼日前赴美國爭取國際奧援後，現正低調安排赴歐洲拜會人權單位。李明哲國際救援小組成員、台灣關懷中國人權聯盟秘書長邱齡瑤坦言，因為中國持續的關注與打壓，為避免破局，相關行程完全保密。

李凈瑜五月時曾與救援小組赴美參加聽證會，並拜會美國白宮與國務院。

李凈瑜日前曾發表聲明指出，因為中國不是法治國家，親自見到李明哲前，不會聘請中國律師。協助營救的台北市文山社大校長鄭秀娟表示，李凈瑜十分感佩維權律師，但她立場堅定，目前也認為無需委任律師。

將拜會歐洲人權單位 擔心行程提前曝光而破局

至於國際救援行動的下一步？鄭秀娟說，李的確有歐洲行程，但還在謹慎安排中，為避免中國干擾，行程「都不會事先公開」。有關團體也在分頭準備資料，以反駁中共為李明哲所羅織的罪名。

聯合國人權理事會今將在瑞士日內瓦召開第三十五次常規會議，會議將聽取來自三十餘位人權專家與調查組織的八十個專題及國家報告。台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，希望在大會中也有關注李明哲案的聲音。至於救援小組是否會在此時拜會聯合國周邊人權單位？邱伊翎坦言擔憂中國阻攔，相關行程還在確認中。

邱齡瑤也說，確實正在協助安排歐洲行程，但她坦言，因為中國「一直非常關注台灣」，也打壓得相當厲害，如果大張旗鼓地去，將受到相當大的阻力和影響，他們擔憂行程在最後一刻破局，相關對口在行前都守口如瓶，這也是小組與拜會單位之間的默契。