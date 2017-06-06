總統府秘書長吳釗燮、國安會秘書長嚴德發宣誓就職

2017-06-06

蔡英文總統昨主持「新任總統府、國安會、行政院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，宣誓就職人員包括總統府秘書長吳釗燮（左一）、國安會秘書長嚴德發（左二）、國防部參謀總長李喜明（中）、國防部軍政副部長蒲澤春（右二）、國防部軍備副部長張冠群（右一）、駐尼加拉瓜共和國大使吳進木、國安會副秘書長蔡明彥、科技部政務次長許有進、駐芬蘭代表程其蘅及駐吉里巴斯共和國大使宋文城。（圖：中央社，文：記者鍾麗華）