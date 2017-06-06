立院下週臨會》 蔡下令拚前瞻、年金法案

2017-06-06

〔記者鍾麗華、楊淳卉／台北報導〕立法院下週三將召開第一次臨時會，蔡英文總統昨與民進黨立委餐敘交換意見，蔡總統強調，年金改革和前瞻基礎建設等重要法案，攸關國家下階段改革和經濟轉型，應盡速在臨時會完成審議。她也要求黨籍立委在選區為建設項目辯護和宣傳，務必全力支持前瞻建設。

總統府發言人黃重諺表示，為感謝黨籍立委上會期的努力，並在臨時會前向他們加油打氣，蔡總統昨起陸續安排與立委便當餐敘。昨天與會者主要是外交國防與內政委員會的委員，總統府副秘書長劉建忻、行政院副院長林錫耀、民進黨副秘書長卓榮泰也出席。

要求綠委赴選區 宣傳前瞻是「百年建設」

據轉述，蔡總統提及，前瞻計畫被國民黨抹黑後，民眾也產生誤解，但前瞻計畫對城鄉平衡與大眾運輸有必要性及便捷性，有建置必要；蔡總統希望行政、立法形成共同體，強化與人民溝通，並鼓勵黨籍立委多宣傳前瞻，甚至可由黨團與行政部門協助，讓民眾知道前瞻計畫是「百年建設」，不只是一時的工程。

蔡總統會中逐一點名立委發言，據轉述，立委在會中表示，地方對前瞻建設有很高期待，民眾期待各項基礎建設可以平衡城鄉發展和提升生活品質。總統也提醒各縣市立委，應對自己選區分到最多經費的計畫項目進行辯護，像是桃園市的民進黨立委就應該跳出來為軌道建設辯護。

蔡總統也強調，沒放到前瞻項目不代表不重要，前瞻是概念，如果沒列前瞻特別預算案，其實是列入年度預算，有的放年度預算、有的放特別預算，「要調過來也可以」。

六月臨會拚前瞻條例三讀 目標八月通過特別預算案

民進黨團預計十四日召開第一次臨時會，除處理年金改革法案外，也要三讀通過「促轉條例草案」、「前瞻基礎建設特別條例草案」。七月中前召開的第二次臨時會，讓行政院送進前瞻特別預算案，並邀行政院長林全報告及備詢，希望在八月中召開第三次臨時會，通過特別預算案。

對於前國策顧問郝明義昨投書本報向蔡總統喊話，指出年輕人不支持前瞻計畫的原因，包括太倉促、以交通跟工程建設為主等。黃重諺說，當前許多先進國家正在大力進行基礎建設投資更新，政府規劃推動前瞻建設，經過專業整體評估考量，並且也要經國會審議，沒有便宜行事問題。