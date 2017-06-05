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六四28週年》無國界記者 促中釋放遭拘記者

2017-06-05

〔記者呂伊萱／台北報導〕六四天安門鎮壓事件昨屆滿廿八年，「無國界記者組織」發布一份聲明，譴責中國關押超過百名記者、部落客與網民，是全世界關押人數最多的國家。「無國界記者組織」要求中國立即釋放所有遭拘禁的記者、部落客和網民，並呼籲國際社會持續對北京當局施壓。

「無國界記者組織」四月公告選擇在台灣台北落腳，使台北辦公室成為「無國界記者組織」設點亞洲的第一個辦公室。「無國界記者組織」發布一份六國語言新聞稿，內容提到，六四天安門廣場血腥鎮壓的廿八年後，中國仍關押超過一百名記者、部落客與網民，包括一位諾貝爾和平獎得主劉曉波與三位「法國電視國際五台」獎得主黃琦、盧昱宇和李婷玉。新聞稿並譴責中國，至今都未能公開播放著名的「坦克人」影像。

「無國界記者組織」直批中國新聞自由低落，二○一七年全球新聞自由指數，中國在一八○個國家中，排名第一七六。聲明並指出，自中國國家主席習近平於二○一二年上任以來，中國自由程度明顯退化，使習獲得「資訊掠奪者」與「網路敵人」的稱號。官方更命令專業記者「引導輿論」與遵循「黨」，「無國界記者組織」認為，此舉反而凸顯部落客與網民的重要性，同時也使當局加強鎮壓。

「無國界記者組織」東亞辦事處處長艾瑋昂在新聞稿中表示，「無國界記者組織」要求中國立即釋放所有遭拘禁的記者、部落客和網民，並呼籲國際社會持續對北京當局施壓。

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  • 十一萬香港群眾四日晚間參與在維多利亞公園舉辦的燭光集會，以紀念二十八年前的六四鎮壓事件，要求平反八九民運，追究屠城責任。（路透）

    十一萬香港群眾四日晚間參與在維多利亞公園舉辦的燭光集會，以紀念二十八年前的六四鎮壓事件，要求平反八九民運，追究屠城責任。（路透）

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