焦點評論》國艦國造上路 國艦認證系統應同步建立

2017-06-05

記者羅添斌／特稿

蔡政府推動潛艦、巡防艦等「國艦國造」政策，政府投入的跨年期預算經費，估計至少四千億元以上，面對如此大量且具系統性的造艦計畫，國內卻欠缺相關的專業檢驗及認證能量，這對「國艦國造」政策，可說是美中不足，並非適切的規劃及發展。

從官方已公布的數據來看，在海軍造艦計畫中，高效能艦艇後續案（沱江級軍艦量產案）第一批將要建造三艘，預算一四四億元；兩棲船塢運輸艦一艘，預算金額六十二億元；快速布雷艇四艘，金額九億元；新型獵雷艦六艘預算為三五八億元。

光是這四項造艦計畫的金額就已超過五七三億元，加上金額更加龐大的「新一代巡防艦建造案」、「潛艦國造案」、「新一代主戰艦案」，預估未來十五至二十年間，軍方對於「國艦國造」政策就要投入四千至六千億元以上。

六千億商機 盼帶動台灣國防產業

面對如此龐大的國防計畫，國防、經濟、科技等部會應該共同思考並且檢視，如何將這個國防計畫發揮出更大的產值及效應，有效帶動台灣國防科技研發、產業合作，達到強化國防安全的目標。

目前台灣龐大的造艦計畫環節並不完整，欠缺的是對造艦工程中的檢驗及認證能量，無論是對水面艦還是潛艦而言，軍艦結構強度、抗爆力度、飛彈發射時的抗爆焰承受程度、軍艦運作時的噪音值、電磁防護與校正能力等，都需要由專業單位進行檢驗、並予以認證，才能徹底維護軍用艦艇的安全。

軍方過去的軍艦籌建計畫，有的是向美國採購二手軍艦，有的是委由國外建造生產，部分則在國內自行建造，由軍方進行各項測評後接收運用。

也正因為過去的國艦國造規模不大，政府並未建立軍用艦艇的檢驗及認證系統，但在面對未來如此龐大的造艦計畫時，蔡政府卻未利用這個大好時機，同步規劃要如何建立「國家級」的檢驗及認證系統能量，顯示決策過程未盡周全。

政院日前聽取國防部及經濟部對於「國艦國造、國機國造」的專案報告，有關國防產業釋商及與民間合作部分，經濟部將在獲政院核定後對外公布，讓國艦國造等政策進入新的階段，政府決策階層此時應回頭檢視相關計畫的完整性，及早規劃建立「國家級」的檢驗及認證系統能量，才能讓國艦國造計畫發揮更多倍數的效益。