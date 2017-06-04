吳叡人：台灣應主權宣示 公開營救李明哲

2017-06-04

〔記者蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕六四前夕，台灣教授協會等團體昨天召開記者會批評政府的兩岸政策，並指政府在李明哲案過於低調。中研院台灣史研究所副研究員吳叡人並認為，主權不是靜態的，不進則退，台灣應該要公開的主權宣示，同時要在李明哲案救援上引發全世界輿論，這對李明哲更有保護效果。

對於外界質疑政府在李明哲案不夠積極，總統府發言人林鶴明回應，政府的責任就是在維護國家尊嚴下，最優先完成營救工作，以及確保他的人身安全，政府的營救工作，也都有持續和家屬保持聯繫。

賴中強：中國會繼續抓人 逼蔡政府談判

經濟民主連合總召賴中強表示，李明哲案給台灣啟示，就是台灣唯一的生存之道，就是要遠離中國。他進一步說，李明哲案是中國第一次用「顛覆國家政權罪」來處理台灣人，這件事情的意涵是「我隨時可以動手」，用國內法處理台灣人，而不只是過去對綠色台商的經濟手段懲罰。

賴中強說，未來中國可能會抓第二個、第三個李明哲，透過輿論，逼蔡政府上談判桌，接受九二共識，並且在國際社會上造成台灣人是中國國民的印象，也讓台灣人心生恐懼，放棄追求獨立的意志。

對於蔡政府在兩岸政策上「維持現狀」，吳叡人認為，主權不是靜態的現狀，會一直變化，不進則退，根本沒辦法保持現狀，尤其中國政府聲稱給台灣人「準國民待遇」，給台灣青年創業優惠，就是直接行使統治權，把去中國發展的台灣人，加以國民化。「台灣應該積極進行主權宣示的行為，否則台灣一定會被去國家化。」

「不用跟中國對罵，但是要大聲堅定主權、主張。」吳叡人認為，應該公開進行李明哲救援，既然中國已經跟你撕破臉，那就做國際效果，引發全世界輿論，對李明哲更有保護效果。只透過陸委會、海基會喊話，保護不了李明哲。

對國民黨主席洪秀柱將赴中國參加海峽論壇，賴中強呼籲，所有國人都不要去海峽論壇，讓中國知道，不能這樣對待台灣人，這就是對李明哲最好的救援。至於新當選國民黨主席吳敦義希望與中共總書記習近平見面，吳叡人也說，不要肖想吳習會，應該老實做台灣民主政黨，為台灣主權背一次十字架。