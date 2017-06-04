六四談話 蔡英文籲中國文明處理李明哲案

2017-06-04

蔡稱中國民主 國際才會敬重

〔記者李欣芳、施曉光、蘇芳禾／台北報導〕中國六四天安門事件今天屆滿廿八週年，蔡英文總統將在今天透過臉書發表六四談話，對於台灣非政府組織工作者李明哲遭中國官方逮捕，中國迄今仍不放人，蔡總統將呼籲中方以文明的方式處理李明哲案，讓他早日平安回家，並強調中國要成為民主大國，才會贏得國際的敬重。蔡總統並認為，中國可以賦予六四事件新的意義，台灣也願意分享民主轉型經驗。

國台辦：大陸人民才有發言權

中國國台辦發言人馬曉光回應媒體時說，大陸政治經濟社會發展情況，「只有大陸人民才最有發言權」。馬曉光並強調，在中國共產黨領導下，中國特色社會主義事業取得舉世矚目的成就，「我們比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標」。

李明哲因涉「顛覆國家政權罪」遭中國逮捕，中國截至目前仍不願讓家屬人道探視，國內人權團體已決定今天將舉行紀念六四事件廿八週年晚會，並聲援李明哲。

蔡總統將利用今天是六四事件廿八週年的時機，就李明哲案向中國官方喊話。總統府發言人黃重諺表示，總統將透過臉書發表的「六四講話」，主要會談到以下七點：一、六四天安門事件對中國的意義；二、兩岸的距離，在於民主與自由；三、民主是必然趨勢，不可能逆勢而行；四、舉香港人來台灣的旅行熱，還有透過六四的紀念，展現對民主的追求；五、中國可以賦予六四新的意義，台灣願意分享民主轉型經驗；六、中國成為民主大國，才會贏得國際的敬重；七、呼籲中方以文明的方式處理李明哲案，讓他早日平安回家。

陸委會昨天則發表聲明，指中國大陸近年來雖致力改革開放與經濟發展，卻仍無法坦然省思「六四事件」的歷史意義，缺乏推進民主政治改革力度，反而一再以政治維穩為由，限制人民自由選擇的權利，如此作為將無法成為中國大陸制度轉型及改革的正面動能與支柱。

陸委會籲中國 反思六四教訓

陸委會呼籲中國大陸積極回應人民對民主改革與人權保障的訴求，嚴肅反思「六四事件」的歷史教訓，並妥善處理前民進黨黨工李明哲事件，兩岸才有相互理解、相互價值分享的契機，也才能有相向而行的良善新局。

陸委會主委張小月昨受訪表示，在此時間點上，我方特別關注李明哲目前仍在對岸，陸委會已多次呼籲，但陸方迄今始終未正式告知李明哲所犯罪狀以及人在何處，也還沒讓李的妻子探視，因此她要再次呼籲對岸儘快回應我方要求，既然中國自許是法治社會，就應朝此方向努力，讓李明哲早日回到台灣。

民進黨批北京 罔顧基本人權

民進黨昨天也發表六四聲明，指北京處理「李明哲事件」的方式，不僅凸顯其罔顧基本人權、侵害言論自由的本質，更突出兩岸在制度與價值上的根本歧異，應讓李明哲能儘快平安回家。

民進黨也批評中國長期以來國家機器以維穩之名，強力壓制人民追尋普世基本人權的價值；其公民社會仍持續被嚴苛抑制，維權人士的生命財產與自由，處處受到國家脅迫。民進黨呼籲北京應正視六四事件的歷史事實，把人民的權利還給人民。讓人民享有民主、自由與人權的果實，才是實現和諧社會、和平繁榮的正確道路。