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扁申請出席6日演唱會 中監評估中

2017-06-04

〔記者許國楨、王榮祥／綜合報導〕前總統陳水扁上月參加凱達格蘭基金會舉辦的感恩餐會，因踩到台中監獄「五不」紅線引起軒然大波。日前申請到台南參加前國策顧問蔡有全追思禮拜活動，台中監獄認為對醫療無助益駁回申請；最近他又申請參加六月六日高醫聲樂社舉辦的演唱會，中監表示「還在評估中，近日內答覆」。

高醫聲樂社六月六日晚間在高雄市大東文化藝術中心進行公演，邀請獨派音樂家王明哲擔綱演出，其中四首歌曲是陳水扁在獄中創作譜詞、王明哲譜曲作品，包括「阿母的目屎」、「情批的花香」、「等待天亮的花叢」、「台灣是咱的」，當天將首度公演。

陳水扁提出參加高醫聲樂社舉辦的演唱會申請，台中監獄表示已收到，因陳水扁上月十九日參加凱達格蘭基金會的感恩餐會，違反「五不」但書中的「不進入會場」、「不談及政治」規定，台中監獄提出檢討發函給陳水扁，請他改進，切勿一再自誤，強調醫療痊癒就要返監。

此次會依照上一次發函給陳水扁，要求提醫療計畫，並到其他醫學中心進行健康檢查，提出體檢報告等要件進行審核，准與不准仍在評估中，近日內會答覆。

另對台中監獄要求陳水扁改去其他醫學中心就診，阿扁回函稱「無法配合」，中監表示，要求阿扁去其他醫學中心就診，這是對阿扁病情「交叉比對」，是法務部的決定，後續將持續進行。

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