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涉洩密 美台裔軍官林介良判服刑6年

2017-06-04

〔駐美特派員曹郁芬／華府二日報導〕經過兩天的開庭，台裔軍官林介良（Edward Lin）今天被判九年有期徒刑，林介良必須繳回所有服役期間所領取的薪資、補貼並被海軍解職。不過根據林介良與海軍開庭前達成的認罪協議，林的刑期最高不得超過六年。

判刑9年 認罪協議減為6年

今年四十四歲的林介良原本在海軍前途看好，他在二○一五年涉及間諜罪被逮捕，但海軍查不出具體的罪證而撤告間諜罪，林介良則於五月四日與海軍達成認罪協議。法官在今天的審判庭上裁定林介良違反了聯邦間諜法案及統一軍事司法法典。

美國海軍五月四日曾指出，根據開庭前達成的認罪協議，林介良承認三項違反命令罪、兩項不實官方聲明罪，還有兩項違反聯邦法律以傳遞國防資訊的罪，林介良當場認罪不諱。

當時海軍的聲明表示，林介良最高刑期可達卅六年，沒收他所有的收入和補助，並解除海軍職務。

在兩天審判庭中，檢察官原本要求判決林介良十二年刑期，但林的律師要求一年半，軍事法官在聽取兩造的陳述後，裁定林介良有罪，判其九年徒刑。海軍今天聲明指出，林介良案顯示，不當處理國家敏感國安資訊的人，必須負起適當的責任。

林介良二○一五年九月搭機前往中國時遭到逮捕，去年五月移交軍事法庭審判。林的家人堅持他的清白，成立網站為他募款。去年五月十七日在諾福克海軍基地的首次軍事法庭提訊中，林介良向主審的軍法官普內爾否認所有罪名。

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  • 美台裔軍官林介良（Edward Lin，美聯社資料照）

    美台裔軍官林介良（Edward Lin，美聯社資料照）

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