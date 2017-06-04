與藍委餐敘 吳敦義承諾黨團三長列席中常會

2017-06-04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為感謝黨內立委相挺，並避免重蹈目前黨中央與立法院黨團嫌隙不合覆轍，國民黨主席當選人吳敦義昨日與黨籍立委餐敘。與會者形容，雙方不僅相談甚歡，吳敦義也當場承諾未來黨團總召兼政策會執行長，黨團三長列席中常會討論黨務。

允黨團總召兼政策會執行長

面對黨魁交接不順利，吳敦義昨受訪直言，依照黨章處理，已委託吳辦與黨秘書長莫天虎成立交接窗口，由他們協商交換意見。至於是否出席國共兩岸經貿論壇，會見中國領導人習近平？吳指出，「沒有意見，也沒有主動去看」，依慣例處理。

吳表示，他過去當黨秘書長曾出席國共論壇，這個應該不難，只要把一九九二年兩岸達成的共識，意即堅持一個中國原則，含意雙方同意用口頭聲明方式，做各自表達，意即所謂「一中各表的九二共識」。

有別與洪不合氛圍 藍委出席踴躍

有別於黨團與目前黨中央不合氣氛，國民黨立委昨出席餐敘踴躍。黨團總召廖國棟受訪表示，國民黨是整體團隊，未來會強力監督執政黨，「不可能黨團往前走、黨中央另有其他策略」；廖重申，吳首輪過半當選，是「全民意志展現」，黨中央須即時回應、提早交接，讓吳盡快上任。

據轉述，吳敦義在餐會上，承諾黨團總召一定兼政策會執行長，黨團三長列席中常會，未來不會出現黨團與黨中央不同調情況。

黨團首席副書記長林為洲說，吳也談及他將全力整合黨團及智庫，讓國民黨能發揮最大戰力，黨團也會延續過去策略，在前瞻議題強力監督，年金改革也會用臨時動議攻防，一旦黨團及黨中央重新接軌，過去黨團孤立無援的情況將不再發生。

黨團人士指出，洪秀柱接任黨主席一年多來，未曾到立法院拜會黨團，原本大黨鞭的黨團總召早該兼政策會執行長，才能有效整合智庫及黨團力量，但洪不放心把權力交給黨團成員，執意另派她屬意的執行長人選，讓國民黨演變成今日局面。黨團評估，亂象可望在吳敦義接下黨主席後獲得改善。