司改分組決議》二審改判有罪定讞案件 應准上訴三審

若一審無罪二審改判有罪就定讞 有「突襲審判」嫌疑
〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議第二分組昨天增開會議，會中做出六大決議，其中最受矚目的決議為過失傷害罪、竊盜罪、妨害名譽罪等二審定讞案件中，如一審判決無罪、二審改判有罪就定讞，有「突襲審判」嫌疑，與會委員決議要求司法院修法，讓這些案件可以上訴三審。
建議司院修刑訴法
第二分組召集人、前大法官林子儀表示，根據刑事訴訟法第三七六條規定，部分案件二審終結就定讞，但如一審判無罪，上訴二審改判有罪就定讞，形同「突襲性無罪改判有罪確定」，多數委員認為這樣不公平，希望司法院修改刑訴法第三七六條。
第二分組增開會議另做出五項決議如下：一、司法院和法務部應善用現有人力，如不足再檢討「中央政府機關總員額法」；二、終審法院判決得附不同意見書，以落實評議制度、提升裁判品質；三、支持第五分組所做「妨害司法公正罪」決議，切斷政治和司法的糾葛；四、濫訴問題應予解決，請司法院一年內提出方案；五、請司法院研擬設立司法政策研究機構，長期蒐集司改議題。
昨天的司改會議不但是第二分組最後一次開會，也是所有司改分組會議中，最後一次開會。巧合的是，司改國是會議在今年二月廿日舉行的首次分組會議，就是由第二分組召開，昨天也由第二分組完成最後一次的分組會議。
總結會議確定延後
負責司改分組會議的官員指出，分組會議結束後，將舉行「總結會議」，不過原訂本月廿四日和廿五日舉行的「總結會議」，因各分組會議討論熱烈，多次增開分組會議，因此須給幕僚人員更多時間整理會議紀錄，所以由總統蔡英文擔任召集人的司改國是會議籌備委員會，已通知延後「總結會議」，並取消本週一（六月五日）在總統府召開的第八次籌委會。
官員表示，未來將由籌委會決定「總結會議」日期，到時再由全體委員針對各分組的決議，做最後確認，然後交由政府相關機關作為改革政策的重要參考。