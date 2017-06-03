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吳敦義：洪秀柱按黨章辦事 就絕對尊重

2017-06-03

反對中央委員提早選

〔記者黃明堂、施曉光、蘇芳禾／綜合報導〕國民黨主席當選人吳敦義與現任黨主席洪秀柱之間，因中央委員選舉時程鬧得不可開交。吳敦義昨天強調，應該按照黨章辦事，不應該提前舉行中央委員選舉，待八月廿日召開全國黨代表大會，新的黨主席及黨代表就職後，由黨主席提出中央委員名單，經黨代表大會主席團公告才算數。

吳敦義昨到台東謝票，強調他與洪秀柱沒有心結，他也從來不鬥誰，只要洪主席按照黨章辦事，他就絕對尊重。

國民黨目前主席交接陷入僵局，洪秀柱與吳敦義雙方何時恢復協商，仍是未知數，但據黨內人士透露，洪秀柱下週三確定會召開中常會，黨中央已備妥中央委員、中常委選舉不延後至全代會辦理的說帖。

針對中央委員是否提前選舉的爭議，吳敦義昨受訪時說，國民黨黨章規定得很清楚，召開全國黨代表大會必須在兩個月前公告，按時程，黨代表大會在八月廿日召開，必須在六月廿日前公告，也就是六月初要提案送請中常會通過，然後公告。待黨主席、黨代表就職了，才由黨主席提出中央委員名單，請黨代表大會主席團通過，這個制度，環環相扣，不應該早一點或晚一點，逾越了規矩。

吳敦義也說，如果提早選舉中央委員，萬一有黨代表控告當選無效或選舉無效，就是不得了的大事。

據了解，國民黨秘書長莫天虎已與吳陣營交接小組成員、前總統府秘書長曾永權電話聯繫，轉達洪秀柱的態度，強調既定的中央委員、中常委選舉期程規劃，在法理上完全站得住腳，而且是依第十八屆、第十九屆的慣例辦理，執行規劃第十八屆、第十九屆選舉的秘書長，分別正是吳敦義與曾永權。

傅崐萁登報槓中央

府方回嗆口水無益

此外，吳敦義昨到台東時，近來密集曝光砲打中央的花蓮縣長傅崐萁也到台東與吳會面，雙方就花東的交通問題交換意見。

花蓮縣政府昨在報紙刊登廣告三問蔡英文總統，質疑總統「心中到底有沒有花東人民？」總統府發言人黃重諺回應，口水對災情沒幫助，過去這一年，在既有的蘇花公路工程上政府全力進行中，且進度超前，不只如此，包括花東地區全線鐵路系統性改善，也列入前瞻建設中。

傅崐萁則說，如果可以的話，請蔡總統趕快回答花東人民的三問，請不要叫層級不夠的下屬單位來回答。

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  • 國民黨主席當選人吳敦義昨天在台東表示，國民黨不應提早選舉中央委員。（記者黃明堂攝）

    國民黨主席當選人吳敦義昨天在台東表示，國民黨不應提早選舉中央委員。（記者黃明堂攝）

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