再談年改 陳建仁：已走到前所未有的一步

2017-06-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡政府力推年金改革，年改會召集人、副總統陳建仁昨指出，年金改革勢在必行，政府堅持對話，同時以研究和證據作為基礎，如今年金改革已經走到「前所未有的一步」。

民進黨立院黨團將連署在中旬召開臨時會，處理部分年改法案及前瞻基建特別條例草案等，其中，年改法案包括「公務人員退休撫卹法草案」、「公立學校教職員退休撫卹條例草案」與「政務人員退職撫卹條例修正草案」等。

陳建仁昨出席「傅爾布萊特領袖論壇」開幕式，他以「廿一世紀領導者的挑戰」為題發表演講，在談到領導力時，陳建仁首先說起他的父親、前高雄縣長陳新安，身為政治人物給他留下一個模範典型。從父親身上他學習到，好的領導者照顧貧者、病者與孤獨者，而且身為公僕，應帶著如耶穌一般的服務精神，「不是來受人服事，而是服事人。」

陳建仁緊接著話鋒一轉談到年金改革，他指出，目前的年金系統面臨巨大問題，雖然改革後退休金減少，但再不改革勢必破產，人們將什麼都領不到，於是蔡總統、他及其團隊決定推動這項艱難的改革。

陳建仁強調，啟動改革以來，政府堅持對話，雖然很多人勸他「直接做下去就對了」，但他相信把人們聚在一起，透過長時間的討論和對話，最終人們越可能支持結果。

目前立法院正在討論年改法案，陳建仁說，雖然不保證會成功通過，但政府已經走到「前所未有的一步」。他強調，對話雖不容易，但政府同時進行詳細研究統計與分析，進而以證據說話，領導人應有遠見，討論現在並放眼未來。