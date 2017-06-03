419斷兩根肋骨 鄭文燦：不提傷害告訴

2017-06-03

〔記者謝武雄、曾韋禎／綜合報導〕台北地檢署昨就四一九反年改群眾施暴案起訴涉案的彭克英等三人，在當天遭彭克英等人推擠衝撞後造成兩根肋骨斷裂的桃園市長鄭文燦回應說，傷害罪部分，他不會提出告訴，希望降溫、不希望再升高對立，至於檢方以妨害公務、強制罪起訴彭克英等人，這是公訴罪，尊重檢警的職權。

王定宇：應追究李來希、黃耀南

鄭文燦也呼籲，表達意見要理性，無論是年金改革或其他議題都可以好好討論，回歸立法程序。

民進黨立委王定宇與時代力量立委徐永明在四一九當天也遭反年改群眾推擠衝撞。王定宇表示，他肯定檢方的偵辦結果，但除了遭起訴的彭克英等三人，更應追究帶頭煽動的李來希、黃耀南等人；王指出，很多抗爭的民眾是受到謠言所誤導，這些謠言往往形成社會的亂源，政府應該想辦法去處理、追究，遏制不實謠言的擴散。他同情這些被謠言所動員的民眾。

王定宇認為，民眾對於他個人有任何的意見、不滿，他都沒提出告訴，因為身為民意代表，被抗議也是應該的。但是他們的作為已妨礙他執行立委職務，這背後是代表十五萬的民意，就不該和稀泥，必須得到應有保障。

徐永明指出，雖然警政署沒找他指認，不過全程都有錄影蒐證，應該都記錄得很清楚。他呼籲民眾理性面對年金改革，希望在接下來的立院臨時會，不要再發生衝突。