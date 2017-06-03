419反年改施暴案 首波起訴3人

2017-06-03

彭克英、葉為國、邱建中涉犯妨害公務、強制罪

〔記者謝君臨／台北報導〕「四一九」反年金改革群眾施暴事件，造成桃園市長鄭文燦肋骨骨折，立委徐永明、王定宇、銓敘部長周弘憲等人也無端遭到攻擊，警方根據蒐證畫面追查，陸續將犯行明確的陳抗民眾函送台北地檢署偵辦，檢方昨依涉犯妨害公務、強制罪起訴彭克英、葉為國、邱建中三人，兩罪均可處三年以下有期徒刑。

逾20人涉暴力滋事 全案持續偵辦中

由於警方鎖定四一九當天涉案的暴力滋事者逾廿人，並依偵辦進度陸續將涉案人移送法辦，北檢先將彭克英等三人起訴，全案則持續偵辦中。

立法院司法及法制委員會四月十九日審查年金改革相關法案，場外卻發生多起群眾施暴事件，監督年金改革行動聯盟等團體成員一早就齊聚立法院周邊激烈抗爭，並阻撓欲前往立法院開會的多名立委與機關首長，包括鄭文燦等人遭到反年改人士包圍、推擠衝撞，多人掛彩。

檢警調查，當天上午八點廿分左右，彭克英、葉為國、邱建中等人於北市青島東路上，看見徐永明在警員引導下，欲步行前往立法院開會，竟與其他陳抗民眾上前攔阻，彭、葉徒手推擠、拉扯徐及其助理，彭並四度以身體衝撞徐，邱則兩度以腳踢向徐，過程中另多次推撞警員，妨害警員執行勤務。

過了十五分鐘後，彭克英等人又看到王定宇欲步行前往立法院開會，再與現場民眾上前阻攔，彭、葉、邱除了不斷徒手推擠王定宇，葉為國還從王身後拉扯其肩膀及西裝外套，邱建中則伸手拉扯王的頭髮，彭另在王要離去時，以身體衝撞王的背部。

檢警調查，八點四十分左右，彭克英看到周弘憲獨自行走在人行道上，自周後方助跑數步後，以手推撞周的背部，造成周重心不穩而往前踉蹌數步。

彭克英另於九點十一分，發現鄭文燦在警員引導下，欲前往立法院參加公聽會，彭克英竟越過警員阻攔，以右肩衝撞鄭左側身體，造成鄭向右傾倒，腰部也因受劇烈撞擊，導致左側第七、八肋骨骨折受傷，但傷害部分鄭並未提告。

庭訊時，彭克英等三人承認有推擠、拉扯等客觀事實，但否認有攻擊意圖，表示當時均為自發性前往，因現場人潮眾多，才與多名立委、首長發生碰撞，並非故意。但檢察官勘驗警方蒐證畫面，發現彭等三人動作最大，且涉嫌蓄意衝撞，已涉犯妨害公務、強制罪，北檢偵結後將三人起訴。