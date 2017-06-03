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成軍20週年 幻象戰機紀念彩繪亮相

2017-06-03

空軍新竹基地慶祝幻象二千戰機成軍二十週年，四九九聯隊在戰機尾翼、機腹進行紀念彩繪塗裝， 昨天正式亮相，並安排鑽升連續快滾等戰機特技操演，出席的國防部長馮世寬、新竹市長林智堅讚嘆不已。（圖：記者游太郎，文：記者王駿杰）

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  • 空軍新竹基地慶祝幻象二千戰機成軍二十週年，四九九聯隊在戰機尾翼、機腹進行紀念彩繪塗裝，，昨天正式亮相。（記者游太郎攝）

    空軍新竹基地慶祝幻象二千戰機成軍二十週年，四九九聯隊在戰機尾翼、機腹進行紀念彩繪塗裝，，昨天正式亮相。（記者游太郎攝）

  • 幻象二千戰機成軍二十週年，四九九聯隊在戰機尾翼、機腹進行紀念彩繪塗裝。（記者游太郎攝）

    幻象二千戰機成軍二十週年，四九九聯隊在戰機尾翼、機腹進行紀念彩繪塗裝。（記者游太郎攝）

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