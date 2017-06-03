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李明哲案》吾爾開希：台灣應看清中國本質

2017-06-03

「政府營救表現太天真」

〔記者彭琬馨／台北報導〕為紀念即將滿二十八週年的六四事件，台灣人權促進會與多個民間團體六四當天將舉辦紀念晚會，其中聲援遭中國逮捕的非政府組織工作者李明哲被視為晚會重點。曾參與六四事件的中國民運人士吾爾開希批評，蔡政府在營救李明哲一事上，表現「過於天真」，透過李明哲案，台灣應看清中國本質，希望朝野各界早日覺醒。

吾爾開希、台灣人權促進會秘書長邱伊翎、民進黨立委尤美女、時代力量立委高潞．以用．巴魕剌等人昨在立法院召開記者會，除宣布將於六四當天舉辦紀念晚會外，也強調將在晚會中聲援遭中國無故拘留的非政府組織工作者李明哲。

吾爾開希談及李明哲案時批評，這是台灣首次跟中國直接打交道，不是透過對台灣扯謊、欺騙的國台辦及海協會等單位，而是直接面對中共當局；吾爾開希強調，透過李明哲案台灣能看清中國本質，現在敵人已經在眼前，如果台灣仍陷在藍綠的泥淖中打轉，反而會看不見眼前的敵人，呼籲朝野各界應早日覺醒。

台權會秘書長邱伊翎則說，中國人權情況惡化，已侵犯到台灣公民人權，不再只是中國國內問題，呼籲總統蔡英文在六四的談話中，應強烈譴責中國人權持續惡化的情況，對李明哲表達關切、要求儘速釋放李明哲。

尤美女則表示，李明哲至今已被關押七十多天，中國既已起訴李明哲，就應依照中國刑事訴訟法之規定聘請律師、接見家屬，履行後續法律程序，但至今卻仍無具體訊息。

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  • 立委尤美女、高潞以用及六四學運人士吾爾開希等人，2日在立法院召開「六四晚會」行前記者會並聲援遭中國逮捕的台灣非政府組織工作者李明哲。（記者叢昌瑾攝）

    立委尤美女、高潞以用及六四學運人士吾爾開希等人，2日在立法院召開「六四晚會」行前記者會並聲援遭中國逮捕的台灣非政府組織工作者李明哲。（記者叢昌瑾攝）

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