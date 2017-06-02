參與關說？ 陳瑞仁：造謠者移花接木

2017-06-02

〔記者黃欣柏、曾韋禎／台北報導〕法務部長邱太三被控曾替妻子關說回任法官，法務部參事陳瑞仁也被點名參與關說，陳瑞仁昨天打破沉默，指稱造謠者以移花接木方式做不實指控，根本是意圖撕裂司法。

陳批不實指控 意圖撕裂司法

陳瑞仁表示，民國一百年間，民間司改會曾透過民進黨團提出「法官法第四條修正草案」，擬在司法院人審會引進外部委員，當時擔任新竹地檢署檢察官的他認為會影響審判獨立，所以反對，司法院、法官協會也持反對立場，法官協會請他幫忙，請託當時已卸任立委、任亞洲大學財經法律系主任的邱太三協助勸說民進黨團。

陳瑞仁回憶，當時邱太三已不是立委，但兩人是同學，加上邱是民進黨內對法律較了解的人，因此找邱幫忙。在邱的安排下，同年五月十二日他與數名法官到民進黨團總召柯建銘辦公室，與民間司改會的林峯正等人見面商談草案，當天無司法院人士在場，邱太三也不在場，「怎麼會變成是邱太三為了他太太宋富美的人事調動案，帶我一起去向司法院關說？」

陳瑞仁指出，同年六月三日法官協會代表另在邱的陪同下，前往民進黨部與黨主席蔡英文商談法官法第四條草案，這次他沒有參與，更不知道邱妻正在申請回任法官。

柯建銘：名嘴指控 子虛烏有

柯建銘昨天也澄清說，邱太三因陳瑞仁拜託，才致電他傳達司法界的聲音；他就安排陳瑞仁、代表法官協會的現任司法院副院長蔡烱燉與林峯正、顧立雄等人進行多次協商，但最後通過的版本，完全是民間版的訴求。

他強調，當時國民黨的大黨鞭林益世都在場，怎可能還讓邱太三關說？這老早就曝光了。他說，邱太三從頭到尾只因陳瑞仁的拜託而致電給他，沒有任何角色，名嘴的指控，完全是子虛烏有。

陳瑞仁認為，造謠者說他以高檢署「查緝黑金行動中心」檢察官的名義向立委施壓，事實上該中心九十六年就改制成特偵組，他並未加入，這種移花接木的指控把完全不相關的人、事、時、地、物拼湊起來攻擊，企圖撕裂台灣的司法。