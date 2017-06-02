遭咬替妻關說 邱太三：不道歉就告

2017-06-02

〔記者項程鎮、張文川、溫于德、張瑞楨／綜合報導〕法治時報社長黃越宏及律師周武榮等人，日前在三立電視台「新台灣加油」節目指稱法務部長邱太三曾替妻子宋富美關說回任法官。邱太三昨天召開記者會，要求節目主持人廖筱君、黃越宏和周武榮等人五天內公開道歉，否則將提起刑事誹謗自訴和附帶民事賠償。邱太三批「新台灣加油」節目，「自己要加油、不要加屎！」

廖筱君稱歡迎提告 黃越宏批公器私用

廖筱君和黃越宏昨天也到記者會現場，周武榮被擋在法務部一樓服務台；廖在記者會後表示「歡迎提告」，她之前一直和邱聯絡，邱都沒回應，她本來要問邱，如果國家元首涉及關說，你敢不敢查、敢不敢辦？但邱不給提問；媒體問廖「有無邱太三關說的證據？」廖未回應就離開。

黃越宏表示，邱太三不該公器私用，不應在法務部開記者會澄清關說疑雲。邱回說：「他們質疑我法務部長的人格，要我下台，怎麼會是公器私用！」

周武榮則說，邱太三應主動聲請調查，拿結果來證明清白，方能使外界信服。

邱：當時是大學系主任 如何關說

邱太三在記者會表示，「寧願相信世間有鬼，也不相信瞎掰名嘴！」名嘴黃越宏先指他替太太關說回任法官，後又說他利用民進黨團施壓，可是他太太回任法官的二○一一年是國民黨執政，他當時是亞洲大學的財經法律系主任，民進黨在國會僅有四分之一席次，他如何讓民進黨替他關說？

邱太三說，黃後來改口說他帶陳瑞仁（現為法務部參事）到司法院關說，也是捏造不實；法官回任分兩階段，先經司法院組成的「審查委員會」審核，再經司法院「人事審議委員會」審議，審查委員超過三十人，要向誰關說？邱希望黃等人不要編故事，不要像髮夾彎變來變去，應說清楚他到底何時、何地、向誰施壓關說。

邱太三表示，本來不想回應，「走在路上碰到瘋狗對我吠，難道我也要吠回去？」但他對「新台灣加油」節目還有期許，如相關人士道歉後，就不提告。

邱妻：回任程序 與其他法官相同

宋富美前天接受三立電訪時說，二○○七年立法院決議要擴展法官來源，當時司法院曾函詢多位離職法官是否願回任，她當時人在美國攻讀博士學位，所以到二○一一年拿到學位後才申請。對於被指「指定回任台中高分院」，她說自己原是台北高等行政法院法官，回任時先到台中地院，任職兩年後才調台中高分院，當時回任的好幾位法官都是先到地院再到二審法院，自己回任程序與其他法官完全相同，有什麼好關說的？

台中高分院指出，宋富美二○一一年九月回任台中地院刑事庭法官，二○一三年九月調任台中高分院法官，今年一月退休。