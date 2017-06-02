| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流雲系籠罩北台灣 三芝雨量飆破200毫米 川普宣布 退出巴黎氣候協定
 首頁 > 政治

總統府便衣憲兵換新裝

2017-06-02

駐守總統府、總統官邸的憲兵二一一營、三三二營便衣哨官兵，原身著淺綠色馬來衫、西裝褲與皮鞋執勤，從昨天凌晨起，全面換裝黑色勤務服、麂皮勤務靴。這套勤務服是由基層官兵「榮團會」建議，再向上呈報核准，前後歷時不到三個月。（圖：中央社，文：記者涂鉅旻）

廣告
  • （圖：中央社）

    （圖：中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 憲兵 總統府便衣憲兵 總統府維安
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：總統府便衣憲兵換新裝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.