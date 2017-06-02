駐守總統府、總統官邸的憲兵二一一營、三三二營便衣哨官兵，原身著淺綠色馬來衫、西裝褲與皮鞋執勤，從昨天凌晨起，全面換裝黑色勤務服、麂皮勤務靴。這套勤務服是由基層官兵「榮團會」建議，再向上呈報核准，前後歷時不到三個月。（圖：中央社，文：記者涂鉅旻）
總統府便衣憲兵換新裝
2017-06-02
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