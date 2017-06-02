強化醫療外交 林全：積極推動參與WHO

2017-06-02

〔記者李欣芳／台北報導〕在中國打壓下，我國今年未能參加世界衛生大會（ＷＨＡ），行政院長林全昨指示衛福部、外交部與相關機關持續努力，積極推動參與世界衛生組織（ＷＨＯ），以維護國人健康權益，共同為全球的衛生安全盡一份心力。

林全並揭示我國未來強化醫療外交的新方向，他表示，我國公衛醫療水準備受國際肯定，期盼透過強化醫療外交，將新的國際情勢轉化為新的契機，因此請衛福部、外交部與相關機關持續努力，積極推動參與ＷＨＯ。

行政院昨召開院會，衛福部提出「二○一七年台灣世衛行動團報告」指出，展望未來，今年ＷＨＯ選出新的幹事長，新情勢已經產生，衛福部將盡最大的努力，將新的情勢，轉化為新的契機。

林全指出，非常遺憾，我國今年受到中國大陸的抵制，無法正式參與ＷＨＡ。

但基於健康是基本人權，全球防疫不能有缺口的理念，由陳時中部長所率領的世衛行動團，在日內瓦努力向國際社會說明台灣納入全球衛生安全體系的重要性，並與各國及國際組織密集進行雙邊會談，同時也舉辦以健保、防疫為主題的專業論壇，目的就是希望能為台灣人民爭取基本的健康人權，並展現我國醫療與公共衛生方面的專業。

林全說，推動參與世界衛生組織，需要全國各界團結一致，今年看到各領域團體包括民間宣達團、醫學生青年團等，共同為台灣發聲，社會各界也給予極大的支持，感謝所有熱心的民間力量。