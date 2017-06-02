中國網安法生效 陸委會籲台商注意

2017-06-02

〔記者施曉光／台北報導〕中國政府為了加強網路管制而通過的「網路安全法」，已於昨日生效，陸委會副主委邱垂正在昨日例行記者會上提醒國人要注意相關規定，台商應該審慎評估可能的投資風險、商業機密保護等問題。

邱垂正表示，中國大陸的「網路安全法」規定網路使用者應提供身分訊息、禁止匿名，並賦予政府相關機關的監管權限，加重網路使用者的法律責任與義務，引起國際社會高度擔憂，陸委會將持續關注相關訊息以及後續執行狀況，並呼籲對岸應該落實對人民權益的保障，尊重言論表達自由以及使用網路的權利。

中國「網路安全法」嚴懲網路詐騙及網路攻擊，保護關鍵資訊基礎設施，推動網路實名制法令化，其中最具爭議的就是以維護國家安全、社會公共秩序，處置重大突發社會安全事件需要為由，可經國務院決定或者批准後，在特定區域對網路通訊採取限制等臨時措施。

由於中國「六四」二十八週年紀念日即將來臨，邱垂正指出，陸委會將在「六四」前夕發表正式新聞稿，表達看法。他並強調，自由、民主、人權、法治是全世界的普世價值，呼籲對岸要認真省思並落實民主化與保障人權，朝向更多元開放的和諧社會發展，陸委會也會持續關注中國大陸人權議題，並希望對岸妥善處置李明哲案，保障李的基本人權。